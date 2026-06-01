Boğaç Aksoy’un Evlilik Paylaşımı Gündem Oldu

Televizyon izleyicisinin “Arka Sokaklar” dizisindeki Volkan Komiser karakteriyle tanıdığı Boğaç Aksoy özel hayatında önemli bir değişiklik yaşadı. Oyuncu piyano öğretmeni Yaşam Ezgi Aksoy ile evlendi. Uzun süredir devam eden birliktelik İzmir’de düzenlenen düğünle resmiyet kazandı.

Çiftin düğün töreni yakın çevre ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Kutlamada sade ama dikkat çeken bir atmosfer hâkim oldu.

Nişandan Evliliğe Uzanan Yol

Boğaç Aksoy ve Yaşam Ezgi Aksoy geçtiğimiz yıl kasım ayında nişanlanmıştı. Bu süreçten sonra ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift evlilik kararıyla birlikte yeni bir sayfa açtı.

Nişan döneminde de uyumlu halleriyle dikkat çeken ikili düğün hazırlıklarını sessiz bir şekilde sürdürdü. Bu tercih törenin daha özel ve samimi bir ortamda gerçekleşmesini sağladı.

İzmir’de Gerçekleşen Düğün Sosyal Medyada İlgi Gördü

Düğün töreni İzmir’de yapıldı. Çift bu özel günlerinde aileleri ve yakın dostlarıyla bir araya geldi. Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Törenin ardından Boğaç Aksoy ve Yaşam Ezgi Aksoy mutluluklarını takipçileriyle de paylaştı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Balayına Çıktılar

Evlilik sonrası çiftin ilk durağı balayı oldu. Boğaç Aksoy ve Yaşam Ezgi Aksoy düğünün hemen ardından tatil planlarını devreye aldı. Balayı detayları paylaşılmasa da çiftin yeni hayatlarına keyifli bir başlangıç yaptığı görüldü. Yakın çevre ikilinin ilişkilerini uzun süredir dengeli ve uyumlu bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Evlilikle birlikte Boğaç Aksoy için hem özel hayatında hem kariyerinde yeni bir dönem başladı. Takipçileri ise sosyal medyada yaptıkları yorumlarla çifte mutluluk dileklerini iletmeye devam ediyor.