Aleyna Tilki’den Yapay Zeka Bombası

Aleyna Tilki kariyerinin 10. yılını büyük bir sahne şovuyla kutlamaya hazırlanırken yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme oturdu. 12 Haziran’da İstanbul Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak olan şarkıcı konseri için yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor.

Sanatçı konserin yalnızca bir performans olmayacağını belirtti. Kendi kariyer yolculuğunu kırılma anlarını ve sahneye taşıdığı hikâyeyi izleyicilerle paylaşacağını söyledi.

“Bu Gece Yeniden Doğuş Gibi Olacak”

Tilki konserine dair yaptığı açıklamalarda bu özel geceyi kariyerinde bir dönüm noktası olarak gördüğünü ifade etti. Sahne performansını “yeniden doğuş” olarak tanımlayan sanatçı konserin görsel ve müzikal açıdan farklı bir deneyim sunacağını dile getirdi.

Sahne şovunda sürpriz konuklar ve özel görsel tasarımlar yer alacağı bilgisi paylaşıldı. Organizasyon ekibi konserin bugüne kadar yapılan en kapsamlı Aleyna Tilki sahnesi olacağını belirtti.

Yapay Zeka Açıklaması Tartışma Yarattı

Aleyna Tilki Kıbrıs’ta verdiği konser sonrası yaptığı açıklamalarla müzik dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Yapay zekâ kullanımına dair söyledikleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sanatçı bazı şarkıcılarda yapay zekâ desteği olduğunu iddia etti. Seslerde belirli notaların ve efektlerin teknolojik müdahalelerle değiştirildiğini ifade etti.

“Bazı Şarkılarda Yapay Zeka Kullanılıyor”

Tilki açıklamasında bazı sanatçıların seslerinde yapay zekâ etkisi duyduğunu düşündüğünü söyledi. Teknolojiye karşı olmadığını belirten sanatçı, yeniliklere açık olduğunu da vurguladı.

Kendi performansına güven duyduğunu ifade eden Tilki yapay zekâya ihtiyaç duymadığını dile getirdi. Bu sözler sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Müzik Dünyasında Yeni Tartışma Başladı

Aleyna Tilki’nin açıklamaları sonrası müzik sektöründe yapay zekâ kullanımı yeniden tartışma konusu haline geldi. Bazı kullanıcılar sanatçının sözlerine destek verirken bazıları iddiaların genellenmemesi gerektiğini savundu.

12 Haziran konseri öncesi yaşanan bu gündem Aleyna Tilki’nin sahnesine olan ilgiyi daha da artırdı. Gözler şimdi hem konser performansına hem tartışmanın nasıl devam edeceğine çevrildi.