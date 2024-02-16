Sarışın bomba Seda Mete'den yeni şarkı: ‘Yanıla Yanıla’

Seda Mete son yıllarda İstanbul’un renkli gece hayatı ve canlı müzik mekanlarının zirvedeki ismi. Peşinden sürüklediği hayran kitlesi Seda Mete neredeyse orada. Özel gecelerin de aranılan sanatçısı olan Seda Mete müthiş enerjisini stüdyoya taşıyarak ‘Adalet’ adlı bir tekli çıkarmıştı. Gördüğü büyük ilginin ardından şimdi de yeni şarkısı ‘Yanıla Yanıla’yı dinleyicisiyle buluşturuyor.

Söz, müzik ve aranjesi Tekir’e ait olan ‘Yanıla Yanıla’nın klibini Safa Gülsoy yönetti. Seda Mete klipte güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadını, yani kendisini oynadı! Şarkının tanıtımı için verdiği pozlar için ise popüler kültürün iki sarışın bombası, efsane isimler Marilyn Monroe ve Madonna’dan ilham aldı.

Seda Mete “Güçlü kadın deyince aklıma gelen ilk isimler onlar. Marilyn Monroe tüm kırılganlığına rağmen Hollywood’un en güçlü kadınlarından biri olmayı başarırken Madonna da 40 yıldır müzik endüstrisinin zirvesindeki yerini koruyor. Onları örnek almam kadar doğal bir şey olamaz” dedi.

‘Yanıla Yanıla’ ONErpm etiketiyle tüm dijital platformlarda…





DÖRT DÖRTLÜK BİR MÜZİSYEN: SEDA METE

Seda Mete müzik hayatına çok küçük yaşta Nükhet Duru’ya vokal yaparak başladı. Ardından Ajda Pekkan, Işın Karaca, Ayhan Sicimoğlu gibi isimlerle uzun yıllar çalıştı. Müzikal yolculuğunun başından bu yana birçok eğitim alan Seda Mete, davul, bas gitar, gitar gibi enstrümanlar çalıyor ve yeteneklerini sahne şovlarında göstermekten çekinmiyor. Seda Mete’nin özellikle davul çaldığı anlar dinleyicileri tarafından bugüne dek binlerce kez sosyal medyada paylaşıldı. 15 yıldır sahnelerin en deneyimli solistleri arasında yer alan Seda Mete özel ve kurumsal etkinliklerde, düğünlerde ve gece hayatının seçkin mekanlarında sahne performanslarıyla adından söz ettiriyor…



