Şangay'da Türk Sineması Gururu! Sevda Erginci Bir Anne Hakkında İle Festivali Salladı!

Sevda Erginci'nin başrol oynadığı Bir Anne Hakkında filmi 27. Şangay Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptı.

Şangay'da Türk Sineması Gururu! Sevda Erginci Bir Anne Hakkında İle Festivali Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2026 17:03

Türk sinemasının başarıları uluslararası arenada ses getirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Sevda Erginci'nin başrolünde yer aldığı yoksulluk, annelik ve hayata tutunma mücadelesini merkezine alan Bir Anne Hakkında filmi dünya prömiyerini prestijli 27. Şangay Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirdi.

Yönetmen Büşra Bülbül'ün ilk kurmaca uzun metraj filmi olan bu etkileyici yapım festivalin en dikkat çeken kategorilerinden Asian New Talents (Asyalı Yeni Yetenekler) yarışma seçkisinde sinemaseverlerle buluştu.

Şangay'da Nihan Peker Şıklığı

Gösterimin ardından düzenlenen soru-cevap etkinliğinde izleyicilerle ve uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelen Sevda Erginci, Şangay'da yoğun bir ilgi ve sevgi seliyle karşılandı. Festival tarzıyla da tam not alan güzel oyuncu etkinlikte ünlü tasarımcı Nihan Peker imzalı bir kıyafet tercih ederek şıklığıyla göz kamaştırdı. Hem performansı hem de zarafetiyle festivalin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Üç Çocuğuyla Hayata Direnen Bir Kadın: Sibel

Toplumsal gerçekçi anlatımıyla dikkat çeken film eşi tarafından terk edildikten sonra üç çocuğuyla birlikte hayatta kalma savaşı veren Sibel'in sarsıcı hikâyesini beyaz perdeye taşıyor. Karakterine hazırlık sürecini ve Sibel'in iç dünyasını anlatan Sevda Erginci çarpıcı hayata tutunma detaylarına şu sözlerle dikkat çekti:

"Sibel'in yaşam koşulları kendini tamamen kaybetmesine ya da depresyonunu dilediği gibi yaşamasına izin veren bir hayat değil. Onun süt satması gerekiyor çocuklarına yemek hazırlaması gerekiyor. Hayatında onu ayakta tutan ve belirleyen çok fazla sorumluluk var. Bu yüzden sessizce oturup ağlayabilmek bile onun için büyük bir lüks."

Ağlamak Bile Onun İçin Büyük Bir Lüks

Erginci karakteri derinleştirirken en çok zorlandığı ve odaklandığı noktanın çaresizlik anındaki o güçlü irade olduğunu belirtti. Sibel'in yaşadığı tüm yıkımlara rağmen ayakta kalmak zorunda olduğunu ifade eden güzel oyuncu duygu dünyasını şu sözlerle özetledi:

"Sibel'in yıkılışından söz etmek kolay değil. Çünkü onu en çaresiz gördüğümüz anlarda bile bir kontrol mekanizması var. Bu tutunmak zorunda olmanın kontrolü. Sibel'i anlamaya çalışırken en çok bu duyguya odaklandım."

Şangay'daki ilk gösteriminin ardından uluslararası sinema eleştirmenlerinden ve sinema çevrelerinden tam not alan Bir Anne Hakkında güçlü kadın teması ve Sevda Erginci'nin devleşen oyunculuğuyla festivalin ödüle en yakın yapımları arasında gösteriliyor.

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