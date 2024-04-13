Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı

Show TV'nin O3 Medya tarafından üretilen dizisi Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden yayınlanan ilk tanıtım büyük ilgi gördü. Atilla'nın, Karsu'nun çalıştığı kitapçının hemen yanında Cennet Kafe'yi açması olay yaratırken, Hasan ve Filiz'in birlikte geçirdikleri romantik anlar tanıtımın odak noktası oldu. Atilla'nın Hasan'a verdiği "Lale'den ayrılacağım, Karsu ile hayatımın geri kalanını geçireceğim!" sözleri ise baba-oğul ilişkisi hakkında heyecanı arttırdı.

Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-04-2024 18:21

Sandık Kokusu'nun 17. bölümünde neler yaşandı?

Irmak, Adnan'ın ihanetini öğrenmesinin ardından intikam alma peşinde. Adnan'ın şirket bilgisayarına sızmaya çalışarak onu açığa çıkarmaya çalışıyor. Hasan'la iş yapmak isteyen Reha, onunla buluşma ayarladı ve Filiz'in geçmişiyle ilgili detaylar verdi. Ancak Hasan'ın dikkatini çeken şey, işten çok Reha'nın anlattığı Filiz'in geçmişi oldu. Atilla, Karsu'yu kaçırarak bir otel odasına götürdü ve kendisiyle ilgili gerçekleri açıkladı. Karsu, duydukları karşısında şok oldu ve "Boşan, sonra konuşalım!" dedi. Hasan ve Filiz, çiftliğe sıra gecesine davet edildi ve "Nemrud'un Kızı" türküsü eşliğinde birbirlerine aşk dolu bakışlar attılar. Sıra gecesine davet edilirken Atilla, Hasan'ı ziyarete geldi ve ona Karsu'ya olan aşkını ve Lale'den boşanmak istediğini söyledi. Kabul etmezse, baş düşmanları Kadir'e teslim olacağını tehdit etti. Atilla ve Hasan'ın konuştuğu sırada odadan içeri birisi girdi ve bu kişinin kim olduğu şimdiden merak konusu oldu.

Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu'nun senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Sandık Kokusu, yeni bölümüyle Çarşamba günü saat 20.00'de Show TV'de izleyiciyle buluşuyor.
 

İşte Sandık Kokusu’nun 18. Bölüm 1.Tanıtımı;

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