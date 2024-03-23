'Sandık Kokusu'nun merak uyandıran yeni bölüm fragmanı

Show TV'de yayınlanan ve O3 Medya tarafından üretilen Sandık Kokusu dizisinin yeni bölüm tanıtımı izleyicilerle buluştu. Tanıtımda, Filiz ve Irmak'ın, Atilla yüzünden Karsu ile yaşadığı gerilim ön plana çıkarken, Karsu'nun Irmak'a Adnan'ın onu aldattığını açıklaması dikkat çekiyor. Adnan'ın öfke dolu tepkisi gerilimi artırırken, Irmak'ın vereceği yanıt ve yeni bölümde neler olacağı büyük bir merakla bekleniyor.

'Sandık Kokusu'nun merak uyandıran yeni bölüm fragmanı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-03-2024 13:35

Sandık Kokusu'nun 15. bölümünde Lale'nin, Atilla ile evliliğinden sonradan haberdar olduğu için tepkili olan annesi, kızının sahte evliliği hakkında bilgisiz şekilde, gösterişli hediyelerle damadıyla tanışmaya geldi. Filiz'in, Adnan'ı genç bir kızla yatakta yakalaması, Adnan'ı büyük bir panik içine soktu ve Filiz'i sırrını saklaması için ikna etmeye çalıştı. Irmak'ın ve bebeğinin sağlığı için bir süre bu sırrı saklayacağını söyleyen Filiz, Adnan'a zamanı geldiğinde Irmak'a kendisinin onu aldattığını itiraf etmezse her şeyi anlatacağını dile getirdi. Omuzlarındaki ağrıların stresten kaynaklı fibromiyalji olduğunu öğrenen Karsu, doktorunun ona stresten uzak durması gerektiğini söylemesi üzerine son zamanlarda yaşadığı her şeyi bir çırpıda kahkahalar eşliğinde doktoruna anlattı. Lale, Atilla'dan annesinin evlerinde olduğu süre boyunca evliliklerini gerçekmiş gibi davranmasını bekledi ancak Atilla tavrından ödün vermedi. Reha'nın ortalığı karıştırmak için takı konusunu açması üzerine Atilla, Lale'ye gösterişli bir düğün hediyesi aldı. Hasan'ın emriyle Filiz'i yakından takibe alan Dilaver, eve giriş çıkış saatlerini öğrenmesi için Ömer'le anlaştı. Filiz'in takside bulduğu bahar dalları ve davetiyeleri gönderen yeni gizli hayranı ise heyecan uyandırdı. Adnan ile Filiz'in telefon konuşmasını duyan Irmak, annesini takip ederek buluştukları yere gitti ve Filiz durumu idare etmek adına Irmak'ın üzülmemesi için ona bir sürpriz organize etmek amacıyla buluştuklarını söyledi. Tüm aileyi aynı masada bir araya getiren bu organizasyonda, Karsu'nun üst üste yaşadığı olumsuzlukların ardından imaj değişikliği yapmaya karar vermesi ve organizasyona alışılmışın dışında yeni bir görünümle gelmesi herkesi şaşırttı. Atilla ve Reha, gözlerini Karsu'dan alamadı.

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu kaleme aldığı, Zeynep Günay'ın kreatif danışmanlığını yaptığı ve Nezaket Coşkun'un yönetmen koltuğunda bulunduğu Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sandık Kokusu, yeni bölümüyle Çarşamba günü saat 20.00'de Show TV'de izleyicilerle buluşacak.

İşte Sandık Kokusu’nun 16. Bölüm Fragmanı;

 

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