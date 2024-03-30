Sandık Kokusu'ndan yeni fragman yayınlandı

SANDIK KOKUSU’NUN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun 16. bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Ömer, Hasan'ın işbirliğiyle Filiz'i çiftliğe götürdü ve uzun zamandır beklenen Filiz-Hasan buluşması gerçekleşti. Filiz, buluşmanın ardından tekrar görüşmek istediğini belirtti. Atilla, Karsu'ya her şeyi anlatmak için kitapçıya gitti ancak Karsu, önce konuşmak istemediğini söyledi ve bir otel odası tutmasını istedi. Heyecanla Karsu'nun gelmesini bekleyen Atilla, kapıyı açtığında karşısında Lale'yi görünce şaşkına döndü. Irmak, Adnan'ın iş yerine ziyarete gittiğinde Selvi'den rahatsız olduğunu öğrendi ve bunu Karsu'ya iletti. Karsu, Adnan'la konuşarak gerçekleri öğrendi. Bölümün finalinde ise Filiz ve Irmak'ın sıkıştırmalarından bunalan Karsu, Adnan'ın Irmak'ı aldattığını söyledi. Peki, Irmak bu durumu nasıl karşılayacak? Bu gelişmeler hamileliğini nasıl etkileyecek? Karsu, Atilla ile ilgili gerçekleri öğrenebilecek mi?

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu yazdığı, Zeynep Günay'ın kreatif danışmanlığını yaptığı, Nezaket Coşkun'un yönetmenliğini üstlendiği Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor. Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00'de Show TV'de izleyicilerle buluşacak.



İşte Sandık Kokusu’nun 17. Bölüm 1. fragmanı;



