Sandık Kokusu'ndan bomba fragman

O3 Medya tarafından üstlenilen Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden yayımlanan üçüncü tanıtım büyük ilgi uyandırdı. Tanıtımda, Hasan'ın "Bugün beni biri azarladı" ifadesi ve Karsu'nun aldatma konusundaki konuşması dikkat çekiyor. Filiz, evde gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşarken, bu gizemli olayın ne olduğu ise merak konusu oluyor. İşte Sandık Kokusu'nun 14. Bölüm 3. Tanıtımı...

Sandık Kokusu'ndan bomba fragman
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-03-2024 18:48

O3 Medya'nın yapımını üstlendiği ve büyük bir merakla beklenen Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden üçüncü tanıtım fragmanı yayınlandı. Tanıtımda, Hasan'ın "Bugün beni biri azarladı" sözleri dikkat çekerken, Karsu'nun aldatma konusuyla ilgili yaptığı konuşma da merak uyandırdı.

Filiz'in evde gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşadığı tanıtımda, Filiz'in ne gördüğü ise büyük bir merak konusu haline geldi. Dizinin takipçileri, yeni bölümde neler olacağını merakla bekliyor.

Sandık Kokusu'nun 14. bölüm 3. tanıtım fragmanı, dizinin heyecan dolu atmosferini ve karakterler arasındaki gerilimi yansıtan sahnelerle dikkat çekiyor. İzleyiciler, yeni bölümdeki gelişmeleri ve karakterlerin yaşayacağı sürprizleri heyecanla bekliyor.

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