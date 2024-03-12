Sandık Kokusu'ndan bomba fragman

O3 Medya'nın yapımını üstlendiği ve büyük bir merakla beklenen Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden üçüncü tanıtım fragmanı yayınlandı. Tanıtımda, Hasan'ın "Bugün beni biri azarladı" sözleri dikkat çekerken, Karsu'nun aldatma konusuyla ilgili yaptığı konuşma da merak uyandırdı.

Filiz'in evde gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşadığı tanıtımda, Filiz'in ne gördüğü ise büyük bir merak konusu haline geldi. Dizinin takipçileri, yeni bölümde neler olacağını merakla bekliyor.

Sandık Kokusu'nun 14. bölüm 3. tanıtım fragmanı, dizinin heyecan dolu atmosferini ve karakterler arasındaki gerilimi yansıtan sahnelerle dikkat çekiyor. İzleyiciler, yeni bölümdeki gelişmeleri ve karakterlerin yaşayacağı sürprizleri heyecanla bekliyor.