Sandık Kokusu'nda Karsu'nun muhteşem değişimi!

Dün akşam yayınlanan bölümüyle Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Sandık Kokusu', büyük bir ilgiyle karşılandı. Irmak için düzenlenen yemeğe, Karsu'nun yeni imajıyla yaptığı etkileyici giriş, herkesi şaşırttı.

Dizinin son bölümü, ABC1 20+ kategorisinde %5.75 izlenme oranı ve %14.23 izlenme payı, Total'de %5.04 izlenme oranı ve %13.00 izlenme payı, AB grubunda ise %4.96 izlenme oranı ve %14.34 izlenme payı elde etti. Ayrıca sosyal medyada da oldukça konuşulan dizi, #SandıkKokusu etiketiyle yaklaşık bir saat boyunca TT listesinde yer aldı.

15. bölümde; Lale'nin Atilla ile evliliğinden haberdar olan annesi, kızının sahte evliliğini tanımayarak damadıyla tanıştı. Filiz'in Adnan'ı genç bir kızla yakalaması, Adnan'ı endişelendirdi ve Filiz'i sırrını saklaması için ikna etmeye çalıştı. Karsu, omuz ağrılarının stresten kaynaklandığını öğrenerek doktorunun tavsiyesi üzerine yaşadıklarını anlattı. Atilla, Lale'ye gösterişli bir düğün hediyesi aldıktan sonra, Reha'nın takı konusunu açmasının ardından Lale'ye karşı tutumunu sürdürdü. Hasan'ın talimatıyla Filiz'i takip eden Dilaver, eve giriş çıkış saatlerini Ömer'e bildirdi. Filiz'in takside bulduğu bahar dalları ve davetiyeleri gönderen gizli hayranı ise merak uyandırdı. Irmak, Filiz'in telefon konuşmasını duyunca buluştukları yere gitti ve Filiz'in onu üzmeyeceğini söyleyerek sürpriz bir organizasyon düzenlediklerini açıkladı. Tüm aileyi bir araya getiren organizasyonda, Karsu'nun imaj değişikliği yapması dikkat çekti ve Atilla ile Reha, ona ilgiyle bakmaya başladı.



Filiz ve Adnan yüzleşiyor;





Karsu’nun değişimi herkesi şaşkına çevirdi;





Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.