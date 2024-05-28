Sandık Kokusu dizisinden merak uyandıran yeni tanıtım

Show TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Karsu’nun Reha’yı takip ederek çocukların yeni okulunun yerini öğrendiği tanıtımda; Hasan ve Filiz’in arasındaki buzların eridiği görülüyor. Atilla’nın yerine taşınan yeni komşusunu yüksek sesli müzik yüzünden uyarmaya giden Irmak, karşısında Kıvanç ve Lale’yi buluyor. Cennet Sitesi’nin yeni sakini Kıvanç ile komşularının arasındaki dinamiğin nasıl ilerleyeceği izleyicide merak uyandırıyor. Çocuklarını görebilmek için onların yeni okulunda çalışmaya başlan Karsu, okuldan bir çocuğun düşme haberini alınca panik içinde bahçeye çıkıyor ve gördüğü karşısında şoke oluyor.

Sandık Kokusu dizisinden merak uyandıran yeni tanıtım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-05-2024 13:48

SANDIK KOKUSU’NUN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hasan, Atilla’ya verdiği sözü tutup Mert’le buzları eritmeye çalışır. Filiz, Serdar’ın üstten tavırlarına daha fazla dayanamayıp istifa eder. Hasan’ın teklifiyle kafenin idaresini alır.  Bir anda üç çocuk annesi olan Hande, yeni düzene ayak uydurmakta güçlük çeker. Tılsım kendini idare edebilse bile Deniz ve Selin’in bakımı onu çok zorlar. Atilla’nın boşalan evine Lale’nin bir arkadaşı taşınır. Irmak yan eve taşınanın Kıvanç olduğunu görür. Karsu, Hasan’ın yardımıyla çocukların yeni okulunda işe başlar. Tılsım utancından çok yanaşmasa da Deniz, bu duruma çok sevinir.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda TürkmenSerkay Tütüncü, Sercan Badur ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.

 

İşte Sandık Kokusu’nun 24. Bölüm 2. Tanıtımı;

 

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