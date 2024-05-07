‘Şahane Hayatım’ın yeni bölümünden bir fragman daha

Ay Yapım imzalı ‘Şahane Hayatım’ın çarşamba akşamı NOW’da ekrana gelecek 26. bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtıma evlenmek üzere olan Şebnem ile annesi Seda’nın duygusal konuşması damga vuruyor.

‘Şahane Hayatım’ın yeni bölümünden bir fragman daha
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-05-2024 15:35

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk ve Gökçe Eyüboğlu gibi başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Cansel Elçin’nin konuk olarak yer aldığı Ay Yapım’ın entrika ve heyecan dolu dizisi ‘Şahane Hayatım’ın 26. bölümünde Şebnem ile annesi Seda arasında buzlar eriyor. Yeni bölümden yayınlanan 3. tanıtımda evlenmek üzere olan Şebnem’in yanına gelen Seda onunla duygusal bir konuşma yapıyor. ‘Bana bir defa anne demen için canımı bile verirdim’ diyen Seda’ya yanından kalktığı esnada Şebnem’in elini tutup ‘Teşekkürler anne’ demesi ikili arasında buzları eritiyor. 

‘Şahane Hayatım’ın izleyicilere ekranlara kilitleyecek yeni bölümü 8 Mayıs Çarşamba akşamı NOW’da...

‘Şahane Hayatım’ 26. Bölüm 3. Tanıtımı: 

 

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