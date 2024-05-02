Şahane Hayatım'da savaş bayrakları çekildi

Ay Yapım imzalı ‘Şahane Hayatım’ dizisi dün gece heyecan dolu 25. bölümüyle NOW’da ekranlara geldi. Şebnem, Didem, Melisa ve Onur ekseninde olayların iyice gerildiği bölüm, #ŞahaneHayatım etiketiyle de sosyal medyanın gündemindeydi.

Şebnem ve Didem’in restleşmesiyle başlayan bölümde Aysel ve Macit de Didem’den Onur’la olan görüntülerin hesabını sordu. Ahmet’le mekandan ayrılan Melisa tam arabaya binmek üzereyken Onur yanlarına geldi ve gerilim yükseldi. Ortamdan Melisa Ahmet ile ayrılırken Şebnem de Mesut ile birlikte gitti. Eve giren Onur Aysel ve Macit’le kavga ettikten sonra artık orada kalmayacağını söyleyerek çıkıp gitti. Soluğu Didem’in evinde alan Onur yaşananlar için kendisinden özür diledi ve ikili bundan sonra kimseyi umursamadan yaşamaya karar verdi. Ertesi gün Mange’ye giden Didem Aydın’dan canlı yayın açmasını istedi ve orada Şebnem’i kirli çamaşırlarını ortaya dökmekle tehdit etti. Bunun üzerine Ahmet’le beraber Mange’ye giden Şebnem herkesin içinde Didem’i mekandan kovdu ve Aydın’ı işletmeci yaptı. Karşılıklı tartışan ikili birbirlerine karşı çok ağır konuştu. Anında Onur’u arayan Didem Şebnem’in mekanı onun elinden alacağını söyledi. Aysel Melisa’yı evde kalmaya ikna ettiği esnada eşyalarını almaya gelen Onur Melisa’yla konuşmaya çalıştı. Bu esnada Ahmet’in yanına yaklaşan bir minibüs onu zorla içeriye alıp kaçırdı. Ahmet çaktırmadan aracın içinde Mesut’a canlı konum gönderdi. Boş bir binaya getirilen Ahmet’i Onur karşıladı ve onu kendisinden, Didem’den ve Melisa’dan uzak durması konusunda uyardı. Güvenlikler Ahmet’i fena halde dövdüğü esnada mekana Mesut geldi. Didem Onur’u iyice doldurdu ve Onur Şebnem’e evden tahliye ihtarnamesi gönderdi. Didem Nilgün’e gidip Şebnem’le ilgili onu uyardı. Onur’la konuşmaya otele giden Aysel, Onur’la hayatı konusunda bir kez daha tartıştı. Sabah Şebnem’in evine giden Onur çocukları alıp dışarıda vakit geçirmek istediğini söyledi. Onur ve çocukların çıkmasının ardından eve polisler geldi ve evi acilen tahliye etmelerini söyledi. Bu esnada Didem’in Mange’ye gittiğini öğrenen Şebnem mekana gitti. Mesut’u da üzmemek adına evi boşaltmayı kabul eden Şebnem Mesut’un evine geçti. Onur Didem’le birlikte eve yerleşti. Bunu duyan Melisa ile birlikte plan yapan Şebnem gece herkes uyuduktan sonra evin bahçesine benzin döküp ateşe verdiler.

HEYECAN DOLU BÖLÜM FİNALİNİN ARDINDAN MERAKLA BEKLENEN YENİ BÖLÜMDEN GERİLİMİ YÜKSELTEN TANITIM YAYINLANDI

Olayların giderek karıştığı ‘Şahane Hayatım’ın yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda Onur, Şebnem ve Melisa’dan evi yakmanın hesabını sorarken, Didem ise Melisa, Şebnem, Mesut ve Onur’un masada konuşmalarını duyarak Demir’i Onur’un öldürdüğünü öğreniyor. Melisa’nın Didem’in her şeyi Macit’e anlatacağını söylediği anlar yeni bölümde olacaklara dair merakı yükseltiyor.



Şahane Hayatım 26. Bölüm 1. Fragmanı



