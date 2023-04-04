Şahan Gökbakar isyan etti: "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun iftar programında mikrofonda ağlayan küçük kız çocuğu sosyal medyada da gündem oldu. Almila adındaki küçük kız, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na "Benim babam beni ve annemi bırakıp gitti ben buna çok üzülüyorum. Şu an oruç tutuyor oruçu kabul olur mu?" derken ağlamaya başladı ve herkesi de ağlattı.

Şahan Gökbakar isyan etti!

Ekrana gelen bu görüntüler Şahan Gökbakar'ı isyan ettirdi. Twitter'dan bir paylaşımda bulunan ünlü komedyen, “Nihat Hatipoglu’na çıkartılan minik bir kız çocuğu gördüm. ‘Babam annemi ve beni bırakıp gitti, oruç tutuyor kabul olur mu?’ diyerek ağlıyordu. Bu çok açık şekilde çocuk istismarıdır. Bu çocuğa bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. RTÜK buna nasıl müsaade ediyor? Çocukları koruyun!!!” dedi.



