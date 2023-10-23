Şahan Gökbakar ailesiyle poz verdi! Eşinin elindeki bebek olay oldu

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Recep İvedik serisi ile tanınan bir isim olmasının yanı sıra aile yaşamıyla da dikkat çekiyor. 2015 yılında eşi Selin Gökbakar ile evlenen Gökbakar, mutlu bir evlilik sürdürüyor ve iki çocukları bulunuyor.

Gökbakar, 43. yaş gününü ailesiyle kutladı ve bu özel anı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, "43 bitti... İş, güç çok şey başardım ama en büyük başarı ailedir. Sevenlerimle de büyük bir aileyiz. Sağlıklı, mutlu, güzel günlerimiz olsun inşallah. Hep beraber" notunu ekledi. Paylaşımda dikkat çeken detay ise Gökbakar'ın kızının ve eşinin elinde bulunan oyuncak bebekti. Takipçileri bu detayı fark ederek yorumlarda bulundu ve esprili şekilde bu oyuncak bebeği gerçek sanmışlardı. Ünlü ismin paylaşımına takipçileri "Peki benim oyuncak bebegi gercek sanmam....", "İki saat elindeki bebeği inceledim", "Üçüncü çocukları olmuş sandım" yorumlarında bulundu.