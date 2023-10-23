Advert

Şahan Gökbakar ailesiyle poz verdi! Eşinin elindeki bebek olay oldu

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, 43. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı. Gökbakar, eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Dikkat çeken detay ise Gökbakar'ın eşinin elinde bulunan oyuncak bebekti.

Şahan Gökbakar ailesiyle poz verdi! Eşinin elindeki bebek olay oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2023 14:04

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Recep İvedik serisi ile tanınan bir isim olmasının yanı sıra aile yaşamıyla da dikkat çekiyor. 2015 yılında eşi Selin Gökbakar ile evlenen Gökbakar, mutlu bir evlilik sürdürüyor ve iki çocukları bulunuyor.

Gökbakar, 43. yaş gününü ailesiyle kutladı ve bu özel anı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, "43 bitti... İş, güç çok şey başardım ama en büyük başarı ailedir. Sevenlerimle de büyük bir aileyiz. Sağlıklı, mutlu, güzel günlerimiz olsun inşallah. Hep beraber" notunu ekledi. Paylaşımda dikkat çeken detay ise Gökbakar'ın kızının ve eşinin elinde bulunan oyuncak bebekti. Takipçileri bu detayı fark ederek yorumlarda bulundu ve esprili şekilde bu oyuncak bebeği gerçek sanmışlardı.  Ünlü ismin paylaşımına takipçileri "Peki benim oyuncak bebegi gercek sanmam....", "İki saat elindeki bebeği inceledim", "Üçüncü çocukları olmuş sandım" yorumlarında bulundu.

Benzer Haberler
Güldür Güldür Show’un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu… Güldür Güldür Show’un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu…
Kıvanç Tatlıtuğ'un üstü çıplak hali olay olmuştu! Eşi ilk kez konuştu Kıvanç Tatlıtuğ'un üstü çıplak hali olay olmuştu! Eşi ilk kez konuştu
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "Survivor'a keşke almasaydım" dedi: "Nankör insan, kansız insan..."
'Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'dan 'estetik' göndermesi! 'Koşun' 'Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'dan 'estetik' göndermesi! 'Koşun'
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti!
Simge Sağın hedefine ulaştı! İşte şarkıcının son hali Simge Sağın hedefine ulaştı! İşte şarkıcının son hali
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."