Şahan Gökbakar Ailesiyle Londra’ya Yerleşti

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, ailesiyle birlikte önemli bir yaşam değişikliğine imza attı. 45 yaşındaki komedyen, çocukları Deniz Efe ve Ela’nın eğitim hayatını daha nitelikli bir sistemde sürdürmeleri için eşi Selin Gökbakar ile birlikte İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşti. Bu kararın ardından aile, aylardır Londra’da yeni yaşam düzenini oluşturuyor ve çocuklar şehirdeki seçkin bir okula devam ediyor.

Gökbakar, uzun yıllardır kariyerinin merkezinde yer alan projeleriyle büyük kitlelere ulaşmayı başarmış bir isim. Ancak onun için aile değerleri her zaman öncelikli oldu. Bu nedenle çocuklarının geleceğini şekillendirecek eğitim tercihinde, büyük şehir değişikliğini göze aldı.

“Çocuklarım İçin Her Şey” Vurgusu

Şahan Gökbakar’ın, çocuklarının eğitimi konusundaki hassasiyeti biliniyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda, onların özgüvenli, araştırmayı seven ve özgür düşünebilen bireyler olmalarını istediğini ifade etmişti. Londra’nın eğitim sisteminin sağladığı çok yönlü yaklaşım, Gökbakar çiftinin taşınma kararında etkili oldu.

Bu süreçte Gökbakar, Türkiye’deki sevenlerini tamamen bırakmış değil. Kariyeri ve projeleri için Türkiye’ye belirli aralıklarla gelmeyi sürdürecek. Özellikle geniş kitlelere ulaşan Recep İvedik serisi başta olmak üzere, birçok projeye imza atmış olan komedyen, Londra’da da yeni senaryo çalışmalarına devam ediyor.

Projeler Devam Ediyor

Ünlü komedyen, Londra’da sakin bir yaşam ritmi kurarken aynı zamanda üretmeye de devam ediyor. Kariyerinde hem dijital platform projeleri hem de sinema yatırımlarıyla ilerlemeyi planladığı konuşuluyor.