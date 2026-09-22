Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Türk tiyatro ve sinema dünyasının farklı kuşaklarını aynı sahnede buluşturan ülkenin en uzun soluklu ve prestijli organizasyonlarından biri olan HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri bu yıl 27'nci kez sinemaseverler ve tiyatro tutkunlarıyla buluştu. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen görkemli törende yılın en başarılı oyuncuları ödüllerini kucaklarken bu yıl aramızdan ayrılan değerli ustalar da duygu dolu anlarla ve alkışlarla yad edildi. Siyaset, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı gece vefa dolu anlara ve unutulmaz performanslara sahne oldu.

Vefa ve Duygu Dolu Anlar: Üşüyoruz Çünkü Kalbimiz Onlarla

Usta oyuncu, komedyen, yönetmen ve şair Sadri Alışık'ın anısını yaşatmak amacıyla çeyrek asrı aşkın süredir sürdürülen törenin açılış konuşmasını Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık yaptı. Konuşmasında bu yıl kaybedilen sanatçı dostlarını anarak salonu duygulandıran Alışık "Ne garip değil mi? Sevgili Serhat Kılıç ve Gülsen Tuncer abla ile geçen sene bu sahneden 'görüşürüz' diye ayrılmıştık. Gör kısmı gitti şimdi biz sadece 'üşürüz'de kaldık… Vefa ailemizin ana yurdudur" sözleriyle salondakilere duygusal anlar yaşattı.

Gecenin en özel anlarından biri ise Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Zihni Göktay anısına yaşandı. Göktay'ın yıllar önce törende sahne aldığı anların yer aldığı görüntüler izleyicilerle buluşurken hemen ardından söylenen "Lüküs Hayat" şarkısıyla kazananlar ödülleriyle birlikte coşku dolu bir final için sahnedeki yerini aldı. Zuhal Olcay'ın büyüleyici sesli performansıyla renk kattığı gece sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. HDI Sigorta CEO'su Firuzan İşcan ise yaptığı konuşmada sanatın ve sanatçının emeğini desteklemenin toplumsal gelişim açısından ne denli kıymetli olduğunun altını çizdi.

27. Sadri Alışık Ödülleri'nin Kazananları Kimler Oldu?

Fehmi Yaşar başkanlığındaki Sinema Seçici Kurulu ile Harika Uygur başkanlığındaki Tiyatro Seçici Kurulu'nun değerlendirmeleri sonucunda ödüller sahiplerini buldu. Öne çıkan bazı ödül sahipleri şu şekilde sıralandı:

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Sinema): Caner Cindoruk (Kurtuluş)

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Sinema): Leyla Tanlar (Erken Kış)

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Tiyatro): Ali Haydar Çataltepe (Tırtıl GPT 148)

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Tiyatro): Ayda Aksel (Palamut Zamanı)

Onur Ödülleri: Yıldız Kültür, Suzan Avcı ve Salih Güney

Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü: Suna Keskin

Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü: Merve Asya Özgür (O da Bir Şey mi?)

Seçici Kurul Özel Ödülü (Sinema): Özgü Namal & Tansu Biçer (Sarı Zarflar)

Sanatçılara ve tiyatroya gönül verenlere adanmış bu görkemli gece geleceğe bırakılan kalıcı bir kültürel miras olarak hafızalara kazındı.