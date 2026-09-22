Uzak Şehir'de Büyük Soru: Alya, Cihan'ı Hapse Attıracak mı?

Kanal D ekranlarının pazartesi akşamlarına damga vuran fenomen dizisi Uzak Şehir nefes kesen son bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. AyNa Yapım imzalı rekortmen dizi AB ve 20+ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı olma geleneğini bu hafta da sürdürerek zirvedeki yerini korumayı başardı. Reyting listelerinde fırtınalar estiren yapımda Alya ve Cihan hattında yaşanan gerilim doruk noktasına ulaştı.

Mardin'de Gerilim Dorukta: Alya Kritik Eşikte

Cihan'ın küçük Cihan Deniz'i Budapeşte'den Mardin'e kaçırmasıyla birlikte ikili arasındaki sular bir an olsun durulmadı. Oğlunun peşinden kararlılıkla Mardin'e gelen Alya evladını alıp Budapeşte'ye geri dönebilmek için adeta her yolu denedi. Çaresizlik içerisinde Ecmel'le anlaşma yapmaya bile razı olan Alya, bölüm finalinde karşılaştığı sürpriz gelişmelerle sarsıldı.

Ecmel'in devreye soktuğu sahte muvafakatname hamlesi Alya'yı hayatının en kritik kararlarından biriyle baş başa bıraktı. Tüm bu yaşananların ardından izleyicilerin aklındaki tek bir soru geceye damga vurdu: Alya, Cihan'ı hapse attıracak mı?

Zerrin Konağı Bastı Sırlar ve Duygular Karıştı

Dizide sadece ana karakterler değil yan hikayeler de ortalığı kasıp kavurmaya devam etti. Hapisten çıkan Zerrin'in kızı Şimal'i geri alabilmek için Albora Konağı'nı basması İpek'e bıçak ve Kaya'ya silah çekmesiyle birlikte gerilim tavan yaptı. Usta oyuncu Mustafa Avkıran'ın hayat verdiği Kartal karakterinin Alya ile gerçekleştirdiği havalı tanışma ise izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Kartal'ın Alya ve Cihan dengelerini nasıl altüst edeceği şimdiden büyük bir gizem konusu oldu.

Öte yandan Cihan'ın ebesinin ölürken Sadakat'e ulaştırılmasını vasiyet ettiği mektupta nelerin yazdığı izleyicileri merakta bırakırken Şahin'in kaybıyla bunalıma giren Nare'nin duygusal çöküşü ekran başındakileri derinden yaraladı. Küçük Cihan için konakta düzenlenen tiyatro gösterisi ise bölüme neşe katan nadir anlardan biri olarak sosyal medyada etkileşim rekorları kırdı.

AB kategorisinde 5,69 reyting ve 20,60 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 6,47 reyting ve 20,55 izlenme payı elde eden Uzak Şehir heyecan dolu yeni bölümleriyle her pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor.