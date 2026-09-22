Haysiyet'te Simay Rüzgarı Estiren Merih Öztürk'ten Başarılı Performans!

Kanal D'nin sevilen dizisi Haysiyet'te Simay karakterini canlandıran Merih Öztürk performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Haysiyet'te Simay Rüzgarı Estiren Merih Öztürk'ten Başarılı Performans!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2026 14:14

Kanal D ekranlarında yayın hayatına güçlü ve iddialı bir giriş yapan Süreç Film imzalı Haysiyet kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Yayınlandığı her bölümüyle adından söz ettiren dizinin en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinin başında ise genç ve başarılı oyuncu Merih Öztürk geliyor. Dizide hayat verdiği Simay Tarhan karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan güzel oyuncu, hem oyunculuk yeteneği hem de sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla magazin kulislerinin odağına yerleşti.

Simay Karakteri İzleyicilerden Tam Not Aldı

Haysiyet dizisinde canlandırdığı Simay karakteriyle ekranlara taze bir soluk getiren Merih Öztürk kısa sürede hikayenin en kilit ve sevilen figürlerinden biri haline geldi. Zeki, sağduyulu, özgürlüğüne düşkün yapısıyla dikkat çeken Simay güçlü adalet duygusu ve inatçı karakter özellikleriyle senaryonun derinliğine büyük bir katkı sunuyor. Öztürk'ün bu zorlu ve katmanlı rolün altından başarıyla kalkması, televizyon eleştirmenlerinden ve izleyicilerden de tam not almasını sağladı. Karakterin yaşadığı duygusal değişimleri ve kararlılığı ekrana yansıtış biçimi genç oyuncunun kariyerindeki tırmanışını gözler önüne seriyor.

Sosyal Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

Dizinin yayınlanmasıyla birlikte hayran kitlesini katlayan Merih Öztürk sadece oyunculuğuyla değil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Takipçilerinin yakın markajında olan güzel oyuncunun son dönemdeki paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve övgü dolu yorum alıyor. Sürükleyici hikayesi ve başarılı kadrosuyla salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Haysiyet salı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

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