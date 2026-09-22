Yusuf Güney'den Adliye Koridorlarından Gelen Paylaşım: "Dualarınızı Eksik Etmeyin"

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden biri olan Yusuf Güney son dönemde yaptığı dikkat çekici açıklamalar ve ardından hakkında başlatılan yasal süreçle magazin gündeminden düşmüyor. Katıldığı bir dijital platform yayınında Ayahuska Çayı ile ilgili sarf ettiği ifadeler nedeniyle adli mercilerin dikkatini çeken ünlü şarkıcı başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilmişti. Yaşanan hukuki sürecin ardından adliye koridorlarından sevenlerine seslenen Güney'in yaptığı son paylaşımlar takipçilerini endişelendirdi.

Ayahuska Çayı Açıklamaları Başına Dert Açtı

Geçtiğimiz dönemde katıldığı bir yayındaki söylemleri nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme altına alınan Yusuf Güney savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şarkıcı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezaevinde geçirdiği sürenin ardından avukatlarının itirazı ve yapılan değerlendirmeler sonucunda ünlü isim hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye kararı verilmişti. Ev hapsi cezasıyla bir süre evinde kalan ve hukuki süreci avukatlarıyla birlikte takip eden Güney geçtiğimiz günlerde adliyeden yaptığı paylaşımlarla tekrar dikkatleri üzerine çekti.

Sevenlerinden Destek İstedi

Hakkındaki soruşturma süreci devam ederken işleri ve ifade işlemleri için yeniden adliyeye yolu düşen Yusuf Güney, sosyal medya hesabının hikaye kısmından takipçilerine seslendi. Adliye koridorundan yaptığı ilk paylaşımda sevenlerine çağrıda bulunan ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ın selamı üzerinize olsun. Beni kalben ve gönülden seven dostlarım dualarınızı eksik etmeyin lütfen."

Bu paylaşımın ardından sevenlerinden gelen yoğun mesajlar ve destekler üzerine ikinci bir açıklama daha yapan Güney durumunun şimdilik kontrol altında olduğunu belirtti. Takibe alınan ve sevenlerinin merak ettiği ünlü isim yaptığı yeni paylaşımda "Şimdilik her şey yolunda kardeşlerim teşekkür ederim dualarınız için" diyerek içleri rahatlatmaya çalıştı. Yasal süreci yakından takip edilen Yusuf Güney'in adliyedeki işlemleri ve önümüzdeki günlerde mahkemede vereceği ifadeler magazin camiası tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.