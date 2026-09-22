Aşk ve Taht'ta Ertuğrul Bey Sürprizi: Kayı Boyu Sahneye Çıkıyor!

atv ekranlarının bozdağ Film imzalı, iktidar mücadelesini ve Alaeddin Keykubat'ın destansı hikayesini ekrana taşıyan iddialı dizisi Aşk ve Taht Çarşamba akşamı ekrana gelecek üçüncü bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana görkemli prodüksiyonu ve güçlü senaryosuyla dikkat çeken yapımın yeni bölüm fragmanı tarihin akışını değiştirecek büyük gelişmelere sahne olacağının sinyallerini verdi. Sultan Alaeddin'in Haçlılara karşı ilan ettiği büyük cenk kararı ve Türk boylarını tek bir sancak altında toplama hamlesi, yeni bölüme damgasını vuracak.

3. Bölümde Büyük Sırlar ve Seçimler Anı

Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar, tüm dengeleri altüst edecek. Destina'nın gizlice okumaya çalıştığı mektubun Alaeddin'in eline geçmesiyle birlikte beklenen sırların yerini romantik bir aşk itirafı alır. Gerçeği aydınlatmak isteyen Alaeddin, Destina ile Melike'yi yüzleştirir. Bu esnada yaralı olarak darüşşifaya kaldırılan kardeşi Arakel'le karşılaşan Destina kendini beklenmedik bir çıkmazın içinde bulur. Arakel'in peşine düşen Celaleddin ve Andreas'ın hamleleri darüşşifadaki gerilimi tırmandırırken Alaeddin de ordusuyla birlikte Kalonoros'a doğru hareket etmek üzere hazırlıklara başlar.

Kalonoros'tan verilecek savaş kararı kimliğini herkesten saklayan Destina'yı babası ile Alaeddin arasında çok keskin bir seçim yapmaya zorlayacaktır. Kaçması için beklenmedik birinden yardım eli uzanan Destina'nın önünde şimdi iki zorlu yol vardır: Ya saraydan kaçacak ya da yaklaşan büyük savaşı durdurmak için kendi gerçek kimliğini gözünü kırpmadan açığa çıkaracaktır.

Tüm Oğuz Boyları Tek Sancak Altında: Ertuğrul Bey Dönemi Başlıyor!

Yeni bölümün en büyük sürprizi ise hiç şüphesiz Türk tarihinin efsane figürlerinin diziye dahil olmasıyla yaşanacak. Sultan Alaeddin tüm Oğuz boylarını tek bir sancak altında birleştirme vizyonu doğrultusunda, ordusuna önderlik edecek o yiğit ismi nihayet belirliyor. Devlet erkânının merakla sorduğu "Aklındaki yiğit kim?" sorusuna Sultan Alaeddin'in verdiği yanıt kurulacak devasa ittifakın ve yazılacak yeni destanın müjdesini veriyor. Kılıçların kınından çıkacağı kaderlerin yeniden şekilleneceği bu büyük mücadelede artık tüm gözler Kayı Beyi Ertuğrul Bey'de olacak.

Alaeddin bir yandan Kalonoros'taki hainin ve Destina'nın sırrının peşine düşerken diğer yandan Türk dünyasının kaderini tayin edecek adımları atıyor. Akın Akınözü, Merjem Siljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan ve Ferit Kaya gibi birbirinden iddialı isimleri buluşturan dev kadrosuyla Aşk ve Taht her Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor.