Sabancı Ailesi'nde İkinci Bebek Heyecanı: Nazlı Sabancı Hamile!

Nazlı Sabancı hamile mi? Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın ikinci bebek müjdesi, cinsiyet merakı ve evliliklerindeki son durumun detayları haberimizde...

Sabancı Ailesi'nde İkinci Bebek Heyecanı: Nazlı Sabancı Hamile!
SOSYETE
Yayın Tarihi : 10-02-2026 18:38

Cemiyet hayatının en çok konuşulan çiftlerinden Nazlı ve Hacı Sabancı, geçtiğimiz yıl yaşadıkları zorlu günleri geride bırakarak ikinci bebek müjdesiyle gündeme geldi. Hacı Sabancı'nın "babalık davası" ve gayrimeşru çocuk iddialarıyla sarsılan evliliklerini, gelen bu haberle perçinledikleri konuşuluyor.

Sürpriz Haber Bülent Cankurt'tan Geldi

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un haberine göre; 2023 yılının Ağustos ayında kızları Arzu Alara’yı kucağına alan Nazlı Sabancı, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

  • Hamileliği Gizliyorlar: Çiftin bu mutlu haberi şimdilik sadece en yakın aile üyeleriyle paylaştığı ve basından gizli tutmaya çalıştığı öğrenildi.

  • Arzu Sabancı’nın Etkisi: Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre; kayınvalide Arzu Sabancı, evliliğin devam etmesi ve ailenin büyümesi konusunda gelini Nazlı Sabancı’yı ikna eden isim oldu.

Cinsiyet Henüz Belli Değil

Arzu Alara adında bir kızları olan çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyeti ise büyük bir merak konusu. 2021 yılında evlenen ikilinin, bu kez gönlünden bir erkek bebek mi geçtiği yoksa kızlarını mı ikileyecekleri sosyal medyada şimdiden tartışılmaya başlandı.

Evliliklerinde "İkinci Şans" Dönemi

Geçtiğimiz yıl Hacı Sabancı hakkında açılan babalık davası ve mahkemenin çocuğun babası olduğuna dair verdiği karar, çiftin evliliğinde ciddi bir kriz yaratmıştı. Boşanma söylentilerinin ardından gelen bu bebek haberi, Sabancı çiftinin geçmişe bir sünger çekerek ilişkilerine yeni bir şans verdiklerini kanıtlar nitelikte.

 

