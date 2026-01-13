Sabancı Ailesinde "Gelin" Krizi: Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk Ayrıldı!

Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk ayrıldı! Arzu Sabancı'nın onay vermediği iddia edilen aşk bitti. Rabia Soytürk'ün Emirgan'daki yalı ziyaretinden ayrılık kararına giden sürecin detayları haberimizde...

Sabancı Ailesinde
SOSYETE
Yayın Tarihi : 13-01-2026 10:26

Magazin dünyasının en çok konuşulan ismi Hakan Sabancı ile oyuncu Rabia Soytürk’ün sürpriz aşkı, başladığı hızla sona erdi. Hande Erçel ile olan uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra gönlünü Soytürk’e kaptıran Sabancı’nın, bu kez "aile engeline" takıldığı iddia ediliyor.

VIP Araçla Başlayan Aşk Kısa Sürdü

Rabia Soytürk, geçtiğimiz haftalarda bir etkinlik çıkışı Hakan Sabancı ile ilgili sorulara, "Güzel şeyler vardır, tadı kaçmasın" diyerek aşkı dolaylı yoldan itiraf etmişti. Hatta güzel oyuncunun, etkinlik sonrası Sabancı’nın kendisi için tahsis ettiği VIP araçla Emirgan’daki yalıya gitmesi, ilişkinin ciddiyetini gözler önüne sermişti.

Arzu Sabancı’dan "Veto" mu Geldi?

İlişkinin bitiş nedeni olarak kulislerde tek bir isim konuşuluyor: Arzu Sabancı. İddialara göre;

  • Onay Çıkmadı: Anne Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye sıcak bakmadığı ve onay vermediği ileri sürüldü.

  • Hızlı Karar: Annesinin görüşlerine büyük önem veren Hakan Sabancı’nın, bu baskı sonrası ilişkiyi bitirme kararı aldığı konuşuluyor.

Hande Erçel Sonrası Sessizlik

Hakan Sabancı’nın Hande Erçel ile evliliğe gitmesi beklenen ilişkisinin ardından Rabia Soytürk ile görüntülenmesi, "Yeni bir gelin adayı mı geliyor?" sorularını doğurmuştu. Ancak Sabancı ailesinin bu yeni ilişkiye koyduğu set, Soytürk’ün "Zamanı gelince konuşulur" dediği güzel şeylerin sonu oldu.

Rabia Soytürk’ün Tepkisi Merak Konusu

Ayrılık iddiaları sonrası gözler Rabia Soytürk’e çevrildi. Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktığı konuşulan ikiliden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Soytürk'ün yakın çevresine bu durumdan dolayı üzgün olduğu sızan bilgiler arasında.

Benzer Haberler
Şebnem Demir bu kez Dubaï'yi ateşe verdi Şebnem Demir bu kez Dubaï'yi ateşe verdi
Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk Arasında Aşk Rüzgarları: Sessizlik Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk Arasında Aşk Rüzgarları: Sessizlik "Kabul" mü?
Şeyma Subaşı'ndan Yakalama Kararı Sonrası Şaşırtan Paylaşım Şeyma Subaşı'ndan Yakalama Kararı Sonrası Şaşırtan Paylaşım
Güzide Duran ve Fikret Orman Gece Gezmesinde: Akşam Yemeği Sonrası Beşiktaş Maçı Keyfi! Güzide Duran ve Fikret Orman Gece Gezmesinde: Akşam Yemeği Sonrası Beşiktaş Maçı Keyfi!
Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi? Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?
Hande Erçel'den Eski Sevgilisi Hakan Sabancı'ya Gönderme İddiası: Hande Erçel'den Eski Sevgilisi Hakan Sabancı'ya Gönderme İddiası: "Aşk Bizi Daha İyi Bir Yere Taşıyor"
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak
  • 09-01-2026 14:34

Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri:
  • 12-01-2026 11:00

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: "Kadir’i Tavlamak İçin Görmezden Geldim!"

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.
  • 13-01-2026 15:57

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!
  • 07-01-2026 13:14

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!

Defne Samyeli’den
  • 10-01-2026 10:25

Defne Samyeli’den "Gizemli Sevgili" Cevabı: "Belki Vardır, Belki Yoktur"