Sabancı Ailesinde "Gelin" Krizi: Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk Ayrıldı!

Magazin dünyasının en çok konuşulan ismi Hakan Sabancı ile oyuncu Rabia Soytürk’ün sürpriz aşkı, başladığı hızla sona erdi. Hande Erçel ile olan uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra gönlünü Soytürk’e kaptıran Sabancı’nın, bu kez "aile engeline" takıldığı iddia ediliyor.

VIP Araçla Başlayan Aşk Kısa Sürdü

Rabia Soytürk, geçtiğimiz haftalarda bir etkinlik çıkışı Hakan Sabancı ile ilgili sorulara, "Güzel şeyler vardır, tadı kaçmasın" diyerek aşkı dolaylı yoldan itiraf etmişti. Hatta güzel oyuncunun, etkinlik sonrası Sabancı’nın kendisi için tahsis ettiği VIP araçla Emirgan’daki yalıya gitmesi, ilişkinin ciddiyetini gözler önüne sermişti.

Arzu Sabancı’dan "Veto" mu Geldi?

İlişkinin bitiş nedeni olarak kulislerde tek bir isim konuşuluyor: Arzu Sabancı. İddialara göre;

Onay Çıkmadı: Anne Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye sıcak bakmadığı ve onay vermediği ileri sürüldü.

Hızlı Karar: Annesinin görüşlerine büyük önem veren Hakan Sabancı’nın, bu baskı sonrası ilişkiyi bitirme kararı aldığı konuşuluyor.

Hande Erçel Sonrası Sessizlik

Hakan Sabancı’nın Hande Erçel ile evliliğe gitmesi beklenen ilişkisinin ardından Rabia Soytürk ile görüntülenmesi, "Yeni bir gelin adayı mı geliyor?" sorularını doğurmuştu. Ancak Sabancı ailesinin bu yeni ilişkiye koyduğu set, Soytürk’ün "Zamanı gelince konuşulur" dediği güzel şeylerin sonu oldu.

Rabia Soytürk’ün Tepkisi Merak Konusu

Ayrılık iddiaları sonrası gözler Rabia Soytürk’e çevrildi. Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktığı konuşulan ikiliden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Soytürk'ün yakın çevresine bu durumdan dolayı üzgün olduğu sızan bilgiler arasında.