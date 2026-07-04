Saba Tümer'in En Zor Vedası! Acı Haberi Sosyal Medyadan Paylaştı

Ekranların en neşeli, pozitif enerjisiyle milyonların sevgisini kazanan ünlü sunucu Saba Tümer hayatının en sarsıcı ve en acı günlerinden birini yaşıyor. Ünlü televizyoncunun babası Yalçın Tümer hayatını kaybetti.

Babasının vefatıyla derin bir yasa boğulan Saba Tümer bu büyük acısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı duygusal ve yürek burkan bir mesajla duyurdu.

"Canım Babam, Ben Senden Razıyım..."

Sosyal medya hesabından babasıyla çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan ünlü sunucu vedasında şu sözlere yer verdi:

"Nereden bilebilirdim elini son tutuşum olacağını. Canım babam, ben senden razıyım. Nurlar içinde uyu..."

Tümer'in bu derin acı barındıran paylaşımı internet dünyasında kısa sürede yankı buldu.

Sosyal Medya Ve Sanat Camiası Kenetlendi!

Acı haberin dijital dünyaya düşmesiyle birlikte başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm platformlarda ünlü sunucuya destek ve taziye mesajları yağdı. Saba Tümer'in sanatçı dostları televizyon dünyasından meslektaşları ve binlerce takipçisi bu zor gününde ünlü ismi yalnız bırakmadı.

Sosyal medya kullanıcıları ve yakın takipçileri paylaşımın altına; "Yalçın Bey'in mekanı cennet olsun, nurlar içinde uyusun" şeklinde binlerce taziye yorumu bıraktı.