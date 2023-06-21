Saba Tümer tatilde; Telefonu elinden düşürmedi!

Ünlü televizyon sunucusu Saba Tümer, önceki gün Çeşme'de görüntülendi. Beyaz bikini ve şapkasıyla denizin keyfini çıkaran Tümer, objektiflere yansıdı. Denizde telefonunu elinden düşürmeyen ünlü ismin zayıflamış hali ise dikkat çekti.

Çeşme'nin güzelliklerinde tatil yapan Saba Tümer, sıcak havalardan serinlemek için denize girdi. Beyaz bikini ve şapkasıyla plajda görüntülenen ünlü sunucu, enerjik ve mutlu bir şekilde objektiflere poz verdi. Denizde geçirdiği uzun süre boyunca telefonunu elinden düşürmeyen Tümer, sosyal medya hesabından da takipçileriyle anılarını paylaştı.

Görüntülerde dikkat çeken bir diğer detay ise Saba Tümer'in zayıflamış hali oldu. Son dönemde sağlıklı yaşam ve beslenme konularına daha fazla önem veren Tümer, dikkatli bir diyet ve düzenli egzersizle formunu koruyor. Plajda sergilediği fit görüntüsü, takipçileri tarafından da büyük beğeni topladı.

Saba Tümer'in tatil anları ve zayıflamış hali, magazin gündeminin de konusu oldu.