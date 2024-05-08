Saba Tümer: "Bir yıl boyunca aşk orucu tuttum"

Ünlü sunucu Saba Tümer, şimdilerde YouTube üzerinden yaptığı programla adından söz ettirirken, bu kez aşk hayatına dair yaptığı açıklama ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Tümer, "1 yıl boyunca aşk orucu tuttum" diyerek, ilginç bir ritüeli hayatına dahil ettiğini açıkladı.

Tümer'in yaptığı açıklamalara göre, bir yıl boyunca hiçbir ilişki yaşamadan, kimseyle dahi el ele tutuşmadan geçirdiği bu süreç, gerçek aşkın kendisine geleceğine dair bir inanışı temsil ediyordu. Bu süreci denemek istediğini belirten Tümer, şimdi ise gerçek aşkı beklediğini ifade etti.

Ünlü sunucunun bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri, Tümer'in bu radikal kararını ve aşk hayatındaki yeni beklentilerini merakla takip ediyor.

Saba Tümer'in aşk hayatındaki bu yeni dönem, hem kendi deneyimi hem de aşkla ilgili farklı bir bakış açısı sunmasıyla dikkat çekiyor. Takipçileri, Tümer'in gerçek aşkı bulma yolculuğunu heyecanla izlemeye devam ediyor.