Saba Tümer: "Bir yıl boyunca aşk orucu tuttum"

Engelsiz Yaşam Vakfı'nın düzenlediği "4. Uluslararası Zirve Ödülleri" sahiplerini belirledi. Geceye birçok ünlü ismin katıldığı ve sunuculuğunu Saba Tümer, Tayyar Işıksaçan ve Ivana Sert'in birlikte üstlendiği görüldü. Tümer, aşk hayatına dair şaşırtıcı açıklamalarda bulunduğu geceye damga vurdu.

Saba Tümer:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-05-2024 08:48

Ünlü sunucu Saba Tümer, şimdilerde YouTube üzerinden yaptığı programla adından söz ettirirken, bu kez aşk hayatına dair yaptığı açıklama ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Tümer, "1 yıl boyunca aşk orucu tuttum" diyerek, ilginç bir ritüeli hayatına dahil ettiğini açıkladı.

Tümer'in yaptığı açıklamalara göre, bir yıl boyunca hiçbir ilişki yaşamadan, kimseyle dahi el ele tutuşmadan geçirdiği bu süreç, gerçek aşkın kendisine geleceğine dair bir inanışı temsil ediyordu. Bu süreci denemek istediğini belirten Tümer, şimdi ise gerçek aşkı beklediğini ifade etti.

Ünlü sunucunun bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri, Tümer'in bu radikal kararını ve aşk hayatındaki yeni beklentilerini merakla takip ediyor.

Saba Tümer'in aşk hayatındaki bu yeni dönem, hem kendi deneyimi hem de aşkla ilgili farklı bir bakış açısı sunmasıyla dikkat çekiyor. Takipçileri, Tümer'in gerçek aşkı bulma yolculuğunu heyecanla izlemeye devam ediyor.

Benzer Haberler
8 Mayıs Saat 13:30'dan Sonra Emeklinin Hesabına 12300 TL Yatacak! Resmi Gazetede Açıklandı... 8 Mayıs Saat 13:30'dan Sonra Emeklinin Hesabına 12300 TL Yatacak! Resmi Gazetede Açıklandı...
Cumhurbaşkanı DUYURDU: 15 Milyon 300 Bin Emekli İçin EK Ödeme Duyurdu! 24.000 TL'ye Kadar HESAPLARDA! Cumhurbaşkanı DUYURDU: 15 Milyon 300 Bin Emekli İçin EK Ödeme Duyurdu! 24.000 TL'ye Kadar HESAPLARDA!
Vakıfbank 150.000 TL'ye Kadar Borç Kapatma Kredisi, Başladı! 150.000 TL'ye Kadar Ödeme Verilecek! Vakıfbank 150.000 TL'ye Kadar Borç Kapatma Kredisi, Başladı! 150.000 TL'ye Kadar Ödeme Verilecek!
10 BİN TL Ödeme! 10 Gün İçinde DENİZBANK Üzerinden Başvuru Yapan TC Vatandaşları Hesabına Atacak! 10 BİN TL Ödeme! 10 Gün İçinde DENİZBANK Üzerinden Başvuru Yapan TC Vatandaşları Hesabına Atacak!
Emekli Maaşlarını Ziraat Bankası Üzerinden Alanlar Dikkat! Ay Sonuna Kadar 10-50 Bin TL Arasında Ödeme! Emekli Maaşlarını Ziraat Bankası Üzerinden Alanlar Dikkat! Ay Sonuna Kadar 10-50 Bin TL Arasında Ödeme!
Beşiktaş'ın Yıldızı Parlıyor: Ernest Muçi'nin Kupa Zaferi ve Süper Lig Performansı Beşiktaş'ın Yıldızı Parlıyor: Ernest Muçi'nin Kupa Zaferi ve Süper Lig Performansı
ÇOK OKUNANLAR
Zeytin Ağacı geri dönüyor! Yeni sezon fragmanı yayınlandı
  • 02-05-2024 17:55

Zeytin Ağacı geri dönüyor! Yeni sezon fragmanı yayınlandı

Yalı Çapkını'nda bir dönem sona erdi! Kadrodan çıkarıldı!
  • 04-05-2024 08:56

Yalı Çapkını'nda bir dönem sona erdi! Kadrodan çıkarıldı!

Pınar Deniz'in sosyal medyayı sallayan sürpriz performansı:
  • 03-05-2024 10:42

Pınar Deniz'in sosyal medyayı sallayan sürpriz performansı: "Ellerimde Çiçekler..."

Ceyda Düvenci'nin 'Regl' tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu!
  • 04-05-2024 16:07

Ceyda Düvenci'nin 'Regl' tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu!

Hadise'nin seksi dansı sosyal medyada olay yarattı!
  • 07-05-2024 12:10

Hadise'nin seksi dansı sosyal medyada olay yarattı!