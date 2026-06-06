Rüzgar Aksoy Şehit Ömer Halisdemir'i Canlandıracak

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin perde arkasını kahramanlık hikayelerini konu alan Asırlık Gece dizisinden çok konuşulacak bir transfer haberi geldi. Türk televizyon tarihinin en anlamlı projelerinden biri olmaya aday yapımda gecenin seyrini değiştiren şehit şehit astsubay Ömer Halisdemir'i canlandıracak isim belli oldu. Rüzgar Aksoy Asırlık Gece'de Ömer Halisdemir'e hayat verecek.

Afiş Çekimleri Başlıyor Kadroda Dev İsimler Var

Büyük bir prodüksiyonla ekrana gelmeye hazırlanan dizinin hazırlıklarında son aşamaya gelindi. TRT1'in 15 Temmuz dizisi Asırlık Gece dizisinin afiş çekimi yarın yapılacak. Miray Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği diziyi Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu yönetiyor. Erkan Petekkaya, Yavuz Bingöl, Murat Aygen gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin kadrosuna Rüzgar Aksoy katıldı. Birbirinden usta oyuncuları bir araya getiren dizi, şimdiden yeni sezonun en merak edilen işleri arasında yer alıyor.

15 Bölüm 15 Ayrı Kahramanlık Hikayesi

Dizinin formatı da alışılmışın dışındaki yapısıyla dikkat çekiyor. Her hafta farklı bir direniş öyküsünü ekranlara taşıyacak olan yapımda Aksoy en kritik rollerden birini üstlenecek. Aksoy 15 bölümden oluşan ve her bölümde ayrı bir hikâyenin işlendiği Asırlık Gece dizisinde Ömer Halisdemir'e hayat verecek. Darbe girişiminin kırılma noktasında canı pahasına Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı koruyan Halisdemir'in hikayesi izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

Tabii'nin Şule Dizisinden TRT 1'in Dev Projesine



Son dönemin en üretken oyuncularından biri olan Rüzgar Aksoy dijital platformun ardından yeniden ulusal kanala dönüş yapıyor. Aksoy son olarak TRT tabii'nin Şule dizisinde rol almış ve Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen galaya eşi Yasemin Sancaklı'yla katılmıştı. Başarılı performans grafiğini sürdüren ünlü oyuncunun Türkiye'nin hafızasına kazınan tarihi bir şahsiyeti nasıl canlandıracağı ise şimdiden merak konusu oldu.