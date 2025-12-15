Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL

Kuruluş Osman'dan ayrılan Burak Özçivit, reklam ve tiyatro sponsorluğu için rekor bir anlaşmaya imza attı. Oyuncunun kazancının 45 milyon TL'ye ulaştığı iddia edilirken, ilk kez sahne alacağı tek kişilik oyunda oto tamircisi "Oki"yi canlandıracağı öğrenildi.

Yayın Tarihi : 15-12-2025 10:13

Kuruluş Osman dizisinden ayrılmasıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Burak Özçivit, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor ve bu kez devasa bir gelirle konuşuluyor. Özçivit'in reklam ve ilk kez sahne alacağı tiyatro oyunu sponsorluğunu kapsayan son anlaşmasının toplam değerinin 45 milyon TL olduğu iddia edildi.

Tiyatro Sahnesine Çıkıyor ve Yeni Kariyer Planı

Yeni sezonda dizi yapımcısıyla ücret konusunda anlaşamayan Burak Özçivit, kariyerini farklı bir yöne çevirdi. Oyuncu, meslek hayatında ilk kez tek kişilik bir tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

  • Oyunun Adı: "İstanbul’un En Güzel Kızı"

  • Karakter: Hayatını mesleğine, ailesine ve tutkularına adamış oto tamircisi "Oki".

  • Plan: Oyunun ilk aşamada 5 farklı ülkede, 16 şehirde sahnelenmesi hedefleniyor.

Büyük Gelirin Kaynağı İnşaat Firması

Daha önce Rusya’nın Astrakhan kentinde katıldığı bir etkinlikte "kral" unvanı aldığı ve bu organizasyondan yaklaşık 20 milyon TL kazandığı öne sürülen Özçivit'in asıl büyük geliri, yaptığı yeni anlaşmadan elde ettiği belirtildi.

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın aktardığı kulis bilgisine göre:

Özçivit, bir inşaat firmasıyla yaptığı anlaşma kapsamında reklam filmi ve sahneleyeceği tiyatro oyununun ana sponsorluğu karşılığında 45 milyon TL’lik bir kazanç sağladı.

Gerçek Hayatta Lüks Otomobil Tutkusu

Tiyatro oyununda bir oto tamircisini canlandıracak olan Burak Özçivit’in, özel yaşamındaki lüks otomobil tutkusu da dikkat çekiyor. İddialara göre ünlü oyuncunun:

  • Değeri yaklaşık 4 milyon doları bulan, 10'a yakın araçtan oluşan bir otomobil koleksiyonu bulunuyor.

  • Bu araçlar için Riva’da özel bir garaj kiraladığı söyleniyor.

