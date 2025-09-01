Rumen Şarkıcı Otilia Yalova’da Türk Gelenekleriyle Düğün Yaptı

Otilia ve Ali Karakaş’ın Mutlu Günü

Ünlü Rumen şarkıcı Otilia, geçtiğimiz yıl iş insanı Ali Karakaş ile nikâh masasına oturmuştu. Çift, bir yıl sonra Yalova’da unutulmaz bir düğünle mutluluklarını taçlandırdı. Beyazlar içindeki gelinliğiyle dikkat çeken Otilia, davetlilerin beğenisini topladı.

Türk Gelenekleriyle Düğün

Düğün, tamamen Türk geleneklerine uygun şekilde gerçekleşti. Kına gecesi ritüellerinden sahne performanslarına kadar her detay özenle hazırlandı. Otilia’nın kına yakıldığı anlarda heyecanını gizleyememesi, davetliler arasında duygusal anlar yaşattı.

Gelinliği ve Dansıyla Göz Kamaştırdı

Düğünde gelinliğin şıklığı ve Otilia’nın sahne performansı büyük ilgi gördü. Çift, dostlarıyla doyasıya eğlenirken, özellikle Otilia’nın dansı geceye damga vurdu. Konuklar, çiftin mutluluğunu alkışlarla paylaştı.

Aile ve Dostlar Yalnız Bırakmadı

Otilia ve Ali Karakaş’ın düğününe aileleri ve yakın dostları katıldı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen düğün, çiftin mutluluğunu pekiştirdi. Düğün sonunda çekilen fotoğraflar sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Otilia’dan Mutluluk Mesajı

Düğün sonrası kısa bir açıklama yapan Otilia, “Türk geleneklerini yaşamak benim için çok özeldi. Bu anı hiç unutmayacağım” dedi. Çift, hem evliliklerinin hem de kültürlerin birleşimini kutlamanın mutluluğunu yaşadı.