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Reyting sonuçları 1 Ekim 2023 Pazar Dizi Reytingleri Açıklandı

Televizyon dünyasında her gün farklı yapımlarla reyting mücadelesi devam ediyor. 1 Ekim Pazar günü, Kirli Sepeti, Yargı, Kızılcık Şerbeti, Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef All Star gibi sevilen yapım ve programlar ekrana geldi. İzleyiciler, bu programlar arasında en çok izlenenin kim olduğunu merak ediyor.

Reyting sonuçları 1 Ekim 2023 Pazar Dizi Reytingleri Açıklandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 00:50

1 Ekim'in reyting sonuçları merakla bekleniyor. Birçok izleyici, bu akşamın popüler programlarının reyting sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, hangi program ya da dizi bu akşamın birincisi oldu?

Bu akşamın reyting sonuçlarına göre, Kirli Sepeti, Yargı, Kızılcık Şerbeti, Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef All Star gibi sevilen yapımlar televizyon ekranlarındaydı. İzleyiciler, bu popüler programların reyting sonuçlarını dikkatle bekliyorlar. Ancak 1 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Bu sonuçları yakından takip eden izleyiciler, bu yapımların reyting sıralamasındaki yerlerini merak ediyorlar.

Reyting sıralamaları, televizyon programlarının popülaritesini gösteren önemli bir gösterge olarak kabul edilir. 1 Ekim reyting sonuçları henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, bu sonuçlar izleyiciler için büyük bir merak konusu. Kirli Sepeti, Yargı, Kızılcık Şerbeti, Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef All Star gibi popüler programların da bu akşam yayınlanan bölümlerinin reyting sonuçları bekleniyor.

Peki, 1 Ekim'in reyting sonuçları ne zaman açıklanacak? Reyting sonuçları genellikle her sabah saat 10.00 civarında duyuruluyor. En yeni reyting bilgileri için takipte kalın!

Geçen haftanın reyting sonuçlarına göz attığımızda, 24 Eylül 2023'te yayınlanan programlar arasında Kanal D'nin popüler dizisi Yargı, reyting sıralamasında zirveyi almıştı. Bunu TV8’in sevilen yemek programı Masterchef Türkiye All Star takip ediyordu. Fox TV'de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan Kirli Sepeti ise reytinglerde üçüncü sırayı kapmıştı. Bu sonuçlar, izleyicilerin tercihlerini ve sevdikleri programları gösteriyor.

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