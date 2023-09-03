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RESMİ GAZETE MÜJDESİ 8 Eylül 1999 sonrası Girişi olana Erken Emeklilik 2. Torba yasa ile ONAYLANDI

Erken emeklilik ile alakalı emeklilik reformu devreye girdi

RESMİ GAZETE MÜJDESİ 8 Eylül 1999 sonrası Girişi olana Erken Emeklilik 2. Torba yasa ile ONAYLANDI
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-09-2023 11:36

Meclis 1 Ekim'de açılacak. Açılması sonrasında ise gündemde olacak ilk konu ekonomik alanda yapılması planlanan yenilikler olurken bu tasarı 2. torba yasası olarak onay alması bekleniyor. Gerek emeklilerİ gerekse de taşeron işçiyİ yakından ilgilendiren 2. torba yasası çok geniş bir yelpazede ekonomik ve sosyal değişiklikler öngörüyor. 1. torba yasanın onay alması en çok memura yaramıştı. Özellikle de emekli olmayı Kıl payı kaçıran vatandaşı yakından ilgilendiren 2. torba yasa konusundaki gelişmeler merakla araştırılıyor. Erken emeklilik bekleyen vatandaş gözünü kulağını meclisin açılmasını çevirirken bu kapsamda ikinci torba yasa kimleri kapsayacak sorusunun yanıtı da merakla araştırılıyor. Emekliliği kimlerin hak edeceği konusunda henüz net olan açıklamalar yok. Ancak primlerin düşürülmesi ve yaş şartı gibi ince konularda çok büyük yeniliklerin yapılması tahmin ediliyor. Özellikle de emeklilik hakkını Bağkur'dan sağlayacak olan vatandaşın prim gün şartını 9.000 günden 7.200 güne çekilmesi gibi çok büyük adımların atılması bekleniyor.

2. TORBA YASA PLANLARI BAŞLADI

Çalışma Bakanlığının ön planda görüşeceği 2. torba yasanın ilk çalışması emeklilik reformu kapsamında olacağı biliniyor. Bu kapsamda emeklilik reformu ile birlikte önemli adımların atılacağı ve bu adımların da özellikle bağ-kurluları yakından ilgilendireceği tahmin ediliyor. Yani esnafların 9.000 olan prim günü sayısı 7.200 güne indirileceği için onay verilmesi bekleniyor. Yani 9.000 gün pirim sayısını tamamlayamayan esnaf 7200 günü geçmiş ise emekli olabilecek.

8 Eylül 1999 yılı sonrasında sigortaya girişi bulunan bağ-kur'luların kadın erkek fark etmeksizin prim gün sayısında 1800 gün azalma yapılması planlanıyor. Yani 7200 prim gününü tamamlayan birey 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 arası girişi bulunuyorsa ve yaş şartı olarak 58 60 ve 65 yaş şartını taşıyorsa emekli olma şansını yakalayacak.

Ev hanımlarına emeklilik imkanı doğacak

Uzun zamandır gündemde olan emeklilik reformunda çalışma şansı olmayan kadınlarda emekli olabiliyor. Isteğe bağlı olarak bilinen Sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanması planlanırken Ekim ayında görüşmeleri başlayacak olan 2. torba yasa kapsamında kadınlara SGK'ya başvurması durumunda artı prim desteği sağlanacak. Bu prim destekleri asgari ücrete oranla belirlenmekteyken brüt asgari ücretin yüzde 32'si olan 1434 lirasını devlet ödeyecek. Yani ev hanımları bu kapsamda Aylık 2861 TL ödeyerek emekli olma hakkını sağlayacak.

Çocuğu olan yaşadı

öte yandan emeklilik konusunda çocuk ayarının verileceği de öngörülüyor. Kadınlarda uzun zamandır var olan çocuk sayısına göre emeklilik yaşının geriye çekilmesi kurallarının esnetileceği bildiriliyor. Öte yandan yıpranma payı olarak ağır işlerde çalışanlar içinde yeni bir uygulama başlaması planlanıyor.

Memurlara da Müjde gelecek

Merakla beklenen ikinci torba yasa müjdelerinden biri de Memurları yakından ilgilendirecek. Birinci Dereceye yükselme hakkını sağlayan tüm kamu görevlileri 3600 göstergeden faydalanacak. Öte yandan bu düzenleme ile birlikte memurların maaşlarında da tekrardan bir artış sağlanacak.

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