Resmi fragman yayınlandı! İşte Kübra'nın 2. sezonundan ilk görüntüler...

Netflix, Taylan Biraderlerin, Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarladıkları, başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Kübra'nın yeni sezon tanıtım fragmanını paylaştı. Gökhan karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy’a, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Onur Ünsal, Cihan Talay, Aytek Şayan, Meriç Rakalar, Deniz Işın, Mehmet Çağrı Çıtanak, Nazan Kesal ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerden oluşan görkemli bir kadronun eşlik ettiği Kübra, serinin devamını merak eden izleyicileri nefes kesen bir maceraya davet ediyor.



Yapımını OGM’nin üstlendiği dizide, tarafını seçen Gökhan’ın yaptığı seçimin zorlukları karşısındaki mücadelesine tanık olurken bir yandan da insanların yapay zekaya olan yaklaşımlarını ve bu sayede elde ettikleri gücün yaşamlarına olan etkilerini farklı bir çerçeveden görecekler.



Hırs, güç, başarı ve insanoğlunun zaaflarını, yapay zeka kavramı üzerinden sorgulatan Kübra’nın 2. sezonu, 6 Haziran'da tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix'te yayınlancak.