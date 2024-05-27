Resmi fragman yayınlandı! İşte Kübra'nın 2. sezonundan ilk görüntüler...

Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Kübra, serinin devamını merak eden izleyicileri nefes kesen bir maceraya davet ediyor.

Resmi fragman yayınlandı! İşte Kübra'nın 2. sezonundan ilk görüntüler...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-05-2024 17:50

Netflix, Taylan Biraderlerin, Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarladıkları, başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Kübra'nın yeni sezon tanıtım fragmanını paylaştı. Gökhan karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy’a, Aslıhan MalboraAhsen Eroğlu, Onur ÜnsalCihan TalayAytek Şayan, Meriç RakalarDeniz Işın, Mehmet Çağrı ÇıtanakNazan Kesal ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerden oluşan görkemli bir kadronun eşlik ettiği Kübra, serinin devamını merak eden izleyicileri nefes kesen bir maceraya davet ediyor.
 

Yapımını OGM’nin üstlendiği dizide, tarafını seçen Gökhan’ın yaptığı seçimin zorlukları karşısındaki mücadelesine tanık olurken bir yandan da insanların yapay zekaya olan yaklaşımlarını ve bu sayede elde ettikleri gücün yaşamlarına olan etkilerini farklı bir çerçeveden görecekler.
 

Hırs, güç, başarı ve insanoğlunun zaaflarını, yapay zeka kavramı üzerinden sorgulatan Kübra’nın 2. sezonu, 6 Haziran'da tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix'te yayınlancak.

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