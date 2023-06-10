Reklam zengini Ece Seçkin

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Türkiye pazarına giriş yapan bir telefon markasının yüzü olarak seçildi ve reklam filmi anlaşmasıyla 1.5 milyon TL'lik bir kazanç elde etti. Geçtiğimiz yıl bir mobilya markasının yüzü olarak da dikkatleri üzerine çeken Seçkin, bu yeni projesiyle de adından söz ettiriyor.

Yeni reklam filmi anlaşmasıyla 1.5 milyon TL'lik bir gelir elde ettiği belirtilen Ece Seçkin, popülerliğini ve etkileyici imajını ticari anlaşmalara dönüştürerek gelirini çeşitlendiriyor. Hem müzik kariyeriyle sahnelerde büyüleyici performansları sergileyen hem de reklam dünyasında boy göstererek markaların tercihi haline gelen Seçkin, kendini farklı alanlarda kanıtlamayı başarıyor.