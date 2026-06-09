Reha Muhtar'ın Kızı Ayşe Nazlı Sessizliğini Bozdu! Sosyal Medyayı Ağlatan Veda!

Türk televizyon tarihinin en ikonik ana haber spikerlerinden ve gazetecilerinden biri olan Reha Muhtar'ın ani vefatı sevenlerini ve yakınlarını derin bir yasa boğdu. Sanat ve medya dünyasından peş peşe başsağlığı mesajları gelirken en çok merak edilen ve gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Muhtar'ın gözünden sakınarak büyüttüğü kızı oldu. Reha Muhtar'ın vefatı Türkiye'yi yasa boğarken geride bıraktığı ailesinden gelen paylaşımlar da yürekleri dağladı. Yıllar önce Nilüfer'le birlikte evlat edindikleri kızları Ayşe Nazlı, günler süren sessizliğini bozarak babasına duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Günler Süren Sessizlik Bozuldu

Babasının ani kaybıyla sarsılan ve cenaze sürecinden bu yana hiçbir açıklamada bulunmayan genç kız acısını kalbine gömüp babasına dijital dünyadan son görevini yerine getirdi. Günlerdir kabuğuna çekilen Ayşe Nazlı geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Paylaşımında babasına duyduğu sevgiyi özlemi ve yaşadığı büyük kaybı son derece içten cümlelerle anlattı.

Ekrandaki Reha Muhtar Değil Evdeki Baba

Genç kızın kaleme aldığı satırlar usta gazetecinin sert televizyon figürünün arkasındaki şefkatli baba figürünü de gözler önüne serdi. Ayşe Nazlı'nın mesajında en dikkat çeken nokta babasını yalnızca televizyonların ünlü Reha Muhtar'ı olarak değil kendisine "kızım" diye seslenen, birlikte güldüğü, konuştuğu ve hayatını paylaştığı baba olarak anlatmasıydı. Paylaşım boyunca onu tanıyan herkesin anlattığı güzel anılardan söz ederken aslında ne kadar büyük bir boşlukla baş başa kaldığını da satır aralarında hissettirdi.

Ayşe Nazlı babasının bir fotoğrafının altına şu duygu yüklü ifadeleri not düştü:

"Canım babam

Son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikaye dinledim ki... Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı.

Birlikte çok güldük çok eğlendik. Bazen uzun uzun konuştuk bazen sadece yan yana oturduk. Şimdi en çok sesini kahkahalarını ve bana 'kızım' deyişini özleyeceğim.

Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum. Ama biliyorum ki sevgimiz hiçbir yere gitmedi. Sen hep benim kalbimde anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın.

İyi ki benim babamsın.

Seni çok seviyorum."

Yıllarca magazin basınından uzak sakin bir hayat süren Ayşe Nazlı'nın bu duru ve içten vedası sosyal medyada kısa sürede çığ gibi büyüdü. Bu satırlar kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılırken birçok kullanıcı da Ayşe Nazlı'nın mesajını "son günlerin en yürek burkan vedalarından biri" olarak yorumladı. Nilüfer ve Reha Muhtar'ın üzerine titreyerek büyüttüğü Ayşe Nazlı'ya binlerce sosyal medya kullanıcısı taziye ve destek mesajları yağdırdı.