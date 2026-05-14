Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı. Kütahyalı'nın İstanbul’daki evine giden polis ekipleri gazeteciyi gözaltına aldı.



Baklan Gürlek'ten Operasyon Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada; Adana merkezli yürütülen soruşturmaya kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.



Bakan Gürlek, "200 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yasa Dışı Bahis Soruşturmas



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu geçtiğimiz yıl ekim ayında hakem camiasıyla ilgili çok sert açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ihbar kabul edilmişti.

Başsavcılık, soruşturmanın derinleşerek süreceğini açıklamıştı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlattı. Bu soruşturmada birçok hakem, spor yönetici ve ünlü isim gözaltına alındı.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alındı!

Soruşturma derinleşerek devam ederken bu sabah gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. Kütahyalı'nın Adana ve Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu tacirliği, rüşvet ve kara para aklama operasyonları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul'da Evinden Alındı

Polis ekipleri bu sabah Rasim Ozan Kütahyalı'nın İstanbul'da bulunan evine geldi ve gözaltı kararını burada kendisine bildirdi.



