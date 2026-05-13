Hızlı ve Öfkeli Hayranlarına Müjde!

Fast & Furious evreni büyümeye devam ediyor. Yaklaşık çeyrek asırdır aksiyon dünyasının en güçlü markalarından biri haline gelen seri ana hikâyesine veda etmeye hazırlanırken hayranlarını heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı.

Serinin yıldızı ve yapımcılarından Vin Diesel Hızlı ve Öfkeli dünyasında geçecek dört ayrı dizi projesinin hazırlandığını resmen duyurdu.

Final Filminden Sonra Evren Devam Edecek

Serinin son filmi olması beklenen “Fast Forever” için geri sayım başlasa da yapım şirketi cephesinden gelen açıklamalar hayranları şimdiden heyecanlandırdı. NBCUniversal ve Peacock ortaklığında geliştirilen yeni projelerin Hızlı ve Öfkeli evrenini televizyon tarafında genişletmesi planlanıyor.

Edinilen bilgilere göre projeler yalnızca tek bir hikâyeye odaklanmayacak. Her dizinin farklı karakterler yeni şehirler ve farklı suç dünyaları üzerinden ilerleyeceği konuşuluyor. Böylece yıllardır yalnızca sinema salonlarında izlenen evren dijital platform tarafında da büyümeye devam edecek.

Vin Diesel Yapımcı Koltuğunda

Serinin en ikonik ismi haline gelen Vin Diesel’in yeni projelerde kamera önünde yer alıp almayacağı henüz netleşmedi. Ancak ünlü oyuncunun tüm dizilerde yapımcı olarak görev alacağı açıklandı.

Projelerin senaryo tarafında ise sektörün dikkat çeken isimlerinden Mike Daniels’ın yer aldığı belirtildi. Universal Television imzası taşıyacak dizilerin Peacock platformunda yayınlanması planlanıyor.

Hikâyeler Şimdilik Gizemini Koruyor

Yeni dizilerin konusu oyuncu kadroları ve yayın tarihleri konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada ise çok sayıda teori ortaya atıldı.

Hayranların en büyük merakı ise eski karakterlerin geri dönüp dönmeyeceği. Özellikle Dominic Toretto ekibinden bazı isimlerin yeni projelerde sürpriz şekilde yer alabileceği iddiaları şimdiden gündem olmaya başladı.

Sosyal Medyada Büyük Heyecan Yarattı

Dört yeni dizilik dev plan kısa sürede dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Serinin hayranları sosyal medya platformlarında projelerle ilgili binlerce paylaşım yaptı. Özellikle aksiyon ve araba tutkunları Hızlı ve Öfkeli evreninin yeni hikâyelerle devam edecek olmasını heyecanla karşıladı.

27 yıllık macera ana hikâyesiyle sona ermeye yaklaşsa da görünen o ki Hızlı ve Öfkeli dünyası uzun yıllar daha ekranlarda kalmaya devam edecek.