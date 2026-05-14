Bade İşçil'den Şaşırtan İtiraf!

Sık sık Bebek Parkı'nda yürüyüş yaparken magazin muhabirleriyle karşılaşan Bade İşçil için bu kural yine değişmedi. Güzel oyuncu önceki gün yine parktaydı. Gazetecilerin isteğini kırmayarak onlarla ayaküstü sohbet etti. Sorulara içtenlikle cevap veren İşçil'in yaptığı bir itiraf ise herkesi şaşırttı.



"Kuzey Güney", "Ezel", "Ufak Tefek Cinayetler" ve "Aşk 101" gibi unutulmaz dizilerin başrol oyuncusu Bade İşçil bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Daha sakin bir yaşam süren oyuncu sporu ve sabah yürüyüşlerini ise ihmal etmiyor.

"İş Teklifi Gelmiyor"

Önceki gün yine yürüyüşe çıkan İşçil magazin muhabirlerinin objektiflerine takıldı. Onlarla ayaküstü sohbet eden oyuncu hem iş hem de özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bade İşçil neden setlere ara verdiği yönündeki soruya karşılık iş teklifi gelmediğini söyledi. Bu durum oldukça şaşkınlık yarattı.

"Kendi Sesim Bana Ait Değilmiş Gibi Geliyor"

"Sanatın her dalına aşırı merakım var" diyen Bade İşçil'e muhabirler bu kez "Sesiniz güzel mi? Arkadaş ortamında şarkı söyler misiniz?" sorusunu yöneltti. Güzel oyuncunun cevabı ise muhabirleri oldukça şaşırttı:



"Arkadaşlar beğeniyor. Güzel diyorlar ama kendi sesimi dinleyince bana ait değilmiş gibi geliyor."

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bade İşçil'in itirafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Onu yeni bir projede görmek isteyen hayranları iş teklifi alamamasına oldukça şaşırdı ve "Seni yeniden ekranlarda görmek istiyoruz" paylaşımlarında bulundu.

Ayrıca oyuncunun sesi de merak konusu oldu. Bade İşçil'in ilerleyen zamanlarda müzikal veya ses odaklı bir projede yer alıp almayacağı konuşuluyor. Bakalım güzel oyuncuyu gelecekte hangi ne tür projelerde izleyeceğiz?