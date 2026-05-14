Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu Aynı Dizide Buluştu

"Muhteşem Aşk" dizisinde erkek başroller belli oldu. Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu ilk kez aynı projede rol alacak.

Yayın Tarihi : 14-05-2026 09:19

“Dün, Bugün, Aşk” Dizisinin Adı Değişti

Show TV’nin yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden biri olan MF Yapım imzalı “Dün, Bugün, Aşk” dizisinin ismi değişti. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği dizinin adı "Muhtemel Aşk" olarak güncellendi.

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu dizinin senaryosunu ise Elif Gamze Arslan ve Derya Kara kaleme alıyor. Hazırlıkları devam eden projenin önümüzdeki sezonda ekranda olması bekleniyor. 

Başrol Erkek Oyuncuları Belli Oldu

Muhtemel Aşk'ın en çok merak edilen detaylarından biri olan erkek başrol oyuncuları da belli oldu. Başarılı oyuncular Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu dizide birlikte rol alacak.

Projede Ekin Koç Kadir karakterini canlandıracak. Feyyaz Şerifoğlu ise Tolga karakterine hayat verecek. Böylece iki oyuncu ilk kez aynı projede seyirci karşısına çıkmış olacak.

Kadın Başrol İçin Görüşmeler Devam Ediyor

Dizinin kadın başrol karakteri Defne için ise görüşmeler sürüyor. Yapım ekibinin, Ayça Ayşin Turan ve Aslıhan Malbora gibi isimlerle iletişime  geçtiği öğrenildi.

Defne karakteri hikayede önemli bir yere sahip. Dizinin ana hikayesini karakterin yaşayacağı ilişkiler ve çatışmalar şekillendirecek. Yapım ekibinin kadın başrol konusunda kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.

Muhtemel Aşk’ın Hikâyesi Dikkat Çekiyor

Muhtemel Aşk aşkı hayatına dahil etmeye karar veren Defne’nin hayatını konu ediniyor. Fakat genç kadın kendisini birbirine düşman olan iki adamın arasında buluyor.

Dizide aşk, çatışma ve duygusal hesaplaşmalar yer alıyor. Ayrıca karakterler arasındaki gerilimli ilişkiler hikayenin dikkat çeken unsurları olarak öne çıkıyor. Yeni sezonda ekrana gelmesi beklenen dizinin oyuncu kadrosu henüz tamamlanmadı. Kadın başrol oyuncusu ile birlikte yan karakterler için de çalışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Bakalım Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun buluşturan dizide başka hangi isimler rol alacak?

