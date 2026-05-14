Daha 17 Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi Daha 17 için geri sayım başladı. Bodrum'un eşsiz atmosferinde çekilen dizinin yayın tarihi de netlik kazandı.

Daha 17'nin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin yapımcılığını ise Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstleniyor. Daha 17 için düşünülen yayın tarihi öne alındı. Dizi 31 Mayıs Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak.

Fragman Yayınlandı

Öte yandan Daha 17'nin ilk fragmanı da dün akşam yayınlandı. Yayınlanan fragman izleyiciye yayın öncesi dizinin hikayesi ve karakterleri hakkında bilgiler veriyor. Daha 17 genç oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken sosyal medya da ilgi görmeyi başardı. Ayrıca Bodrum'da çekilen dizinin görsel atmosferi de şimdiden izleyici ekrana çekti.

Yıldızlarla Dolu Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Daha 17’nin oyuncu kadrosu genç kuşağın yükselen isimleriyle, tecrübeli oyuncuları bir araya getiriyor. Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk ve Armağan Oğuz dizinin ana karakterlerine hayat veriyor.

Ayrıca kadroda Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat ve Cemal Toktaş gibi güçlü isimler de yer alıyor.



Bodrum Atmosferi Dizinin Öne Çıkan Unsurlarından Biri Oldu

Daha 17 Bodrum'un güzelliklerini ekrana taşıyor. Şehrin farklı noktalarında çekilen görüntüler izleyiciye görsel bir şölen sunuyor. Oluşturulan doğal atmosfer genç oyuncu kadrosuyla bir araya gelince dizinin enerjisini yukarı çekiyor.

31 Mayıs Pazar akşamı ilk bölümüyle seyirci ile buluşacak olan Daha 17 şimdiden oldukça merak uyandırmışa benziyor. Dizi yaz ekranının favori yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.



