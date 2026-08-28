Rap Dünyasında Milyonluk Yatırım! Uzi 60 Milyon TL'lik Yeni Arabasıyla Gündemde

Türkçe rap müziğin sevilen ismi Uzi 60 milyon TL değerindeki yeni lüks otomobiliyle dikkat çekti. Ünlü rapçinin lüks tercihi gündem oldu.

Rap Dünyasında Milyonluk Yatırım! Uzi 60 Milyon TL'lik Yeni Arabasıyla Gündemde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2026 17:55

Türkçe rap müziğin son yıllardaki en popüler ve en çok dinlenen isimlerinden biri olan Uzi müzik dünyasındaki başarısını lüks yatırımlarıyla taçlandırmaya devam ediyor. Şarkılarıyla dijital müzik platformlarında rekorlar kıran ünlü rapçi bu kez yeni satın aldığı milyonluk lüks otomobiliyle magazin ve otomotiv dünyasının gündemine oturdu. Uzi'nin yeni aracı için ödediği astronomik tutar görenlerin ve duyanların dudaklarını uçuklattı.

60 Milyon TL'lik Özel Üretim Spor Otomobil


Müzik kariyerinde yakaladığı ticari başarılar ve ardı arkası kesilmeyen konser maratonunun ardından kendine görkemli bir hediye veren Uzi lüks otomobil tercihiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü rapçinin yeni garajına eklediği özel üretim spor otomobili için yaklaşık 60 milyon TL ödediği öğrenildi.

Tasarımı, yüksek segment performansı ve üst düzey donanım özellikleriyle otomobil tutkunlarının gözdesi olan araç, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Uzi'nin lüks araç tercihi hayranları tarafından büyük ilgi görürken sosyal medya kullanıcıları ünlü rapçinin başarısını ve yeni yatırımını tebrik eden yorumlarda bulundu.

Hit Şarkıların Mimarından Dev Yatırım

Kariyerinde imza attığı Makina, Umrumda Değil, Paparazzi ve Krvn gibi milyonlarca dinlenmeye ulaşan hit parçalarıyla Türkçe rap müziğin zirvesine kurulan Uzi bir yandan yeni müzik projeleri ve stüdyo çalışmaları için tempo tuttururken bir yandan da lüks yaşam tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Müzik dünyasındaki güçlü duruşunu bu yeni yatırımıyla bir kez daha gözler önüne seren ünlü rapçi lüks tutkusuyla da genç nesil sanatçılar arasında öne çıkıyor.

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