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Rafet El Roman ve gizemli sevgilisinin Bodrum'da aşk tatili!

Sevgilisi ile Bodrum Türkbükü'nde gece gezmesinde görüntülenen Rafet El Roman, "Uzun zamandır beraberiz” açıklamasını yapmıştı. Ünlü şarkıcı, adının Yasemin olduğu öğrenilen genç aşkı ile bu kez Turgutreis'te deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Rafet El Roman ve gizemli sevgilisinin Bodrum'da aşk tatili!
Yayın Tarihi : 2023-07-28 12:28

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, sevgilisiyle romantik bir tatil keyfi için Bodrum'un güzelliklerini keşfetmeye devam ediyor. Türkbükü'nde gece gezintisi sırasında görüntülenen ve "uzun zamandır beraberiz" açıklamasını yaparak aşklarını ilan eden çift, bu kez Turgutreis'te deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Önceki gün bir otelin iskelesinde objektiflere yakalanan çift, baş başa locada keyifli anlar yaşadı. Rafet El Roman ve adının Yasemin olduğu öğrenilen gizemli güzel, denizde serinlerken birbirlerine olan ilgilerini gözler önüne serdi. Romantik anları fotoğraf karelerine yansırken, çiftin mutluluğu dikkat çekti.

Tatil boyunca şarkıcı sevgilisiyle bol bol fotoğraf çektiren gizemli güzel, güneşlenirken adeta plajın en çekici isimlerinden biri olarak dikkat çekti. Öte yandan Rafet El Roman'ın kilo aldığı gözlemlendi; ancak sevgilisinin ona olan ilgisi hiç değişmedi.

Turgutreis'in eşsiz güzelliklerinde aşklarını dolu dolu yaşayan çiftin, iskeledeki romantik anları magazin dünyasının gündemine oturdu. İkilinin neşeli halleri ve birbirlerine olan samimi yakınlığı hayranları tarafından da büyük ilgi gördü.

Tatilin son günlerini geçiren ünlü şarkıcı ve genç sevgilisi, Bodrum'un büyüleyici atmosferinde unutulmaz anılar biriktirmeye devam ediyor. Takipçileri ise çiftin mutluluğuna dair her adımı heyecanla takip etmeye devam ediyor.

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