Cannes Yıldızı Özge Gürel Yurda Döndü: Eşiyle El Ele Hasret Giderdi

Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'nde tarzı ve asil duruşuyla uluslararası medyanın ilgisini çeken Özge Gürel festival biter bitmez hemen Türkiye'ye döndü. Oradaki yoğun etkinlik trafiğinin ve küresel basına verdiği pozların ardından İstanbul'a ayak basan güzel oyuncu hiç vakit kaybetmeden soluğu eşinin yanında aldı. Başarılı aktrisin yurda döner dönmez eşiyle bir araya gelmesi ve havalimanı sonrasındaki keyifli halleri kameralardan kaçmadı.

İstanbul'da El Ele Hasret Giderdiler

Cannes Film Festivali boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın ortaklaşa yürüttüğü "Türkiye Invites You" organizasyonunda ülkemizi başarıyla temsil eden ünlü oyuncu nihayet İstanbul'a iniş yaptı. Fransa'daki yorucu ama bir o kadar da prestijli takvimi geride bırakan başarılı aktris uzun süredir ayrı kaldığı eşi Serkan Çayoğlu ile buluştu. Sektörün en beğenilen çiftleri arasında yer alan ikili lüks bir alışveriş merkezinde el ele yürürken objektiflere takıldı. Gün ortasında mağazaları gezip keyifle alışveriş yapan popüler çift akşam saatlerinde ise baş başa romantik bir akşam yemeği yiyerek ayrı kaldıkları günlerin acısını çıkardı.

Engin Altan Düzyatan ile Dev Turizm Projesi Geliyor



Güzel oyuncunun Cannes'daki o görkemli davete katılmasının altındaki asıl büyük sürpriz de sonunda gün yüzüne çıktı. Türkiye'nin küresel ölçekteki tanıtım yüzlerinden biri olan Özge Gürel'in Go Türkiye platformu için hazırlanan çok özel bir mini dizi projesinde başrolü üstlendiği öğrenildi. Hayranlarını heyecanlandıran bu yapımda Gürel ekranların usta ismi Engin Altan Düzyatan'la başrolü paylaşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın doğrudan desteklediği bu küresel proje Türkiye'nin tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerini tüm dünyaya estetik bir dille tanıtmayı amaçlıyor. Tam da bu dev turizm projesinin uluslararası tanıtım faaliyetleri sebebiyle Cannes'da boy gösteren Özge Gürel önümüzdeki sezonda hem dijital dünyada hem de uluslararası arenalarda adından çokça bahsettireceğinin net bir mesajını vermiş oldu.