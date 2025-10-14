Rabia Soytürk ve Lucas Torreira Aşk İddiası Magazin Gündemine Bomba Gibi Düştü

Oyuncu Rabia Soytürk’ten Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile çıkan sürpriz aşk iddialarına net yanıt geldi!

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2025 15:00

Magazin kulisleri son günlerde sürpriz bir aşk dedikodusuyla çalkalanıyor. Oyuncu Rabia Soytürk'ün özel hayatındaki gelişmeler dikkat çekiyor. Uzun süredir mimar Samet Vuruşan ile birlikte olan Soytürk'ün ilişkisinin durumu merak konusu olmuştu. Çiftin ayrıldığı konuşulurken, Samet Vuruşan iddiaları yalanlamıştı. Vuruşan, "Bunların hepsi tamamen asılsızdır, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz barıştık, her şey çok yolunda ve tam gaz devam ediyoruz" açıklamasını yapmıştı. Ancak bu sözlere rağmen, ünlü ikilinin Instagram hesaplarından birbirlerini takibi bırakması ayrılık söylentilerini güçlendirdi.

 

Takip Bırakıldı, Yeni Aşk İddiası Doğdu

 

Samet Vuruşan ile Rabia Soytürk’ün sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmaları, magazin camiasında yeni bir spekülasyon başlattı. Tam da bu süreçte, Rabia Soytürk'ün adının ünlü bir futbolcuyla anılması gündemi değiştirdi. Kulaktan kulağa yayılan iddialara göre, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ve Rabia Soytürk yeni bir ilişkiye yelken açtı. Bu iddia, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Hatırlamak gerekir ki, Lucas Torreira bir dönem yine oyuncu olan Devrim Özkan ile sevgiliydi.

 

Rabia Soytürk İddiaları Kesin Bir Dille Yalanladı

 

Bu sürpriz aşk iddiası kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Ancak konuya ilişkin ilk ve kesin açıklama geldi. Sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Rabia Soytürk'ün konu hakkındaki görüşünü aktardı. Ece Erken, Rabia Soytürk ile bizzat konuştuğunu belirterek, ünlü oyuncunun aşk iddialarını net bir şekilde yalanladığını duyurdu. Erken, yaptığı paylaşımda Soytürk'ün bu iddialar için "yalan" dediğini yazdı. Böylece magazin kulislerini hareketlendiren bu sürpriz aşk iddiası, şimdilik ünlü oyuncunun açıklamasıyla rafa kalkmış görünüyor.

