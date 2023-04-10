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Rabia Soytürk: Sefo benim...

Sefo ile şimdilerde 'Veda Mektubu'nda oynayan oyuncu Rabia Soytürk, birlikte objektiflere takılmıştı. Çıkmaz bir sokağa giren ikili, görüntü alınmasına engel olamamıştı. Önceki akşam Harbiye'de görüntülenen oyuncu, "Geçmişte Sefo ile görüntülenmiştiniz. Şu an hayatınızda biri var mı?" sorusuna bakın ne yanıt verdi?

Rabia Soytürk: Sefo benim...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-04-2023 10:47

Kanal D'de yayınlanan 'Veda Mektubu' adlı dizide Aslı karakterini canlandıran Rabia Soytürk, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda depremzede kız çocuklarının eğitimi için konser veren Yalın'ın konserinde görüntülendi. Soytürk, "Çok güzel bir konserdi. Çok güzel bir amaca hizmet ettik. Elimizden geleni yapmışızdır. Umarım kız çocuklarının eğitimi için harcanacak olan bu parada bir noktada katkımız olduysa çok mutlu oluruz. Hem keyifliydi hem de güzel bir amaca hizmet ettiğimiz için çok mutlu oldum. 'Veda Mektubu' çok yoğun gidiyor ama bir yandan da çok keyifli gidiyor güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum hepimizin eline sağlık" diye konuştu.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Oyuncu, "Geçmişte Sefo ile görüntülenmiştiniz şu an hayatınızda biri var mı?" sorusuna, "Sefo benim yakın arkadaşım. Çok seviyorum onu. Kendimi sevdiğim bir dönemdeyim, hayatımda kimse yok" yanıtını verdi.

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