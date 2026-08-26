Rabia Soytürk Resmen Sınırları Zorladı! Cesur Atlayış

Rabia Soytürk bu kez oyunculuğuyla değil cesaretiyle gündemde. Ünlü oyuncu uçaktan paraşütle atladı yaşadığı adrenalin dolu anları paylaştı.

Rabia Soytürk Resmen Sınırları Zorladı! Cesur Atlayış
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2026 21:20

Rabia Soytürk bu kez rol aldığı dizilerle değil, yaptığı cesur hareketle gündemde. Başarılı oyuncu, adrenalin dolu bir deneyime imza atarak uçaktan paraşütle atladı. O anları da sosyal medya hesabından paylaşınca takipçileri resmen ekrana kilitlendi.

Soytürk’ün paylaştığı görüntülerde uçaktan atlayarak gökyüzünde süzüldüğü anlar yer aldı. Oyuncunun bu cesur deneyimi, takipçilerinden de kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Bu Kez Set Değil Gökyüzü

“Şahsiyet”, “Gülperi”, “Duy Beni”, “Veda Mektubu” ve “Kör Nokta” gibi yapımlarda izlediğimiz Rabia Soytürk, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor.

Ancak bu kez ortada ne yeni bir proje ne de magazin kulislerini hareketlendiren bir açıklama vardı. Soytürk, doğrudan adrenalin tutkusuyla dikkat çekti. Uçaktan paraşütle atlayan oyuncu yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Görüntüler, Soytürk’ün korkusunu bir kenara bırakıp bu deneyimin tadını çıkardığını gösterdi.

Aşk Hayatında da Hareketli Günler Yaşadı

Rabia Soytürk’ün özel hayatı da son dönemde oldukça hareketliydi. Uzun süredir Samet Vuruşan ile aşk yaşayan oyuncu, bir dönem evlilik hazırlığı yapmıştı.

Hatta Vuruşan’dan evlilik teklifi alan Soytürk, nikâh masasına oturmaya hazırlanıyordu. Fakat işler beklenildiği gibi gitmedi ve çift ayrılık kararı aldı.Bu ayrılık uzun sürmedi. İkili, bir süre sonra yeniden bir araya gelerek ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Böylece Soytürk’ün aşk hayatında da yeni bir sayfa açılmış oldu.

“İnanılmazdı ve Yaşandı”

Paraşüt deneyimini paylaşırken duygularını da birkaç kelimeyle anlatan Soytürk, videonun üzerine “İnanılmazdı ve yaşandı” notunu düştü.

Görünen o ki oyuncu, bu maceradan oldukça keyif almış. Takipçileri ise Soytürk’ün cesaretine kayıtsız kalmadı ve paylaşım kısa sürede dikkat çekti.

Benzer Haberler
3,7 Milyon Takipçili Hesaba Şok Karar! Haluk Levent’in Hesabına Erişim Engeli! 3,7 Milyon Takipçili Hesaba Şok Karar! Haluk Levent’in Hesabına Erişim Engeli!
Dolly Parton’ın Son İsteği Ortaya Çıktı! Detay Çok Çarpıcı Dolly Parton’ın Son İsteği Ortaya Çıktı! Detay Çok Çarpıcı
Aile Boyu Akım! Hande Erçel ve Mavi’den Gamze’ye Renkli Sürpriz Aile Boyu Akım! Hande Erçel ve Mavi’den Gamze’ye Renkli Sürpriz
Muhtemel Aşk’ta Ortalık Karışıyor! Defne Büyük Tehlikede Muhtemel Aşk’ta Ortalık Karışıyor! Defne Büyük Tehlikede
Nihal Yalçın’dan Yaş Farkı Sorusu! “Bir Şey Söylemeyeceğim” Nihal Yalçın’dan Yaş Farkı Sorusu! “Bir Şey Söylemeyeceğim”
Aşkını Gizleyemedi! Melek Mosso’dan Sevgilisiyle Olay Video Aşkını Gizleyemedi! Melek Mosso’dan Sevgilisiyle Olay Video
ÇOK OKUNANLAR
Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasever Evlendi! Düğünden Kareler Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-08-2026 09:21

Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasever Evlendi! Düğünden Kareler Sosyal Medyayı Salladı

Cannes Ödüllü Oyuncu Merve Dizdar Anne Oluyor! Bebeğin İsmi Belli Oldu Mu?
  • 20-08-2026 10:05

Cannes Ödüllü Oyuncu Merve Dizdar Anne Oluyor! Bebeğin İsmi Belli Oldu Mu?

Bülent Ersoy Kuşadası Konserinde Çıldırdı! Tepki Gösteren Seyirciye Küfür Edip Kovdu
  • 24-08-2026 10:34

Bülent Ersoy Kuşadası Konserinde Çıldırdı! Tepki Gösteren Seyirciye Küfür Edip Kovdu

Harbiye'de Hazal Filiz Küçükköse Rüzgarı!
  • 21-08-2026 12:01

Harbiye'de Hazal Filiz Küçükköse Rüzgarı! "Yaz Benim İçin Yeni Başladı"

Can Yaman ve Kerem Bürsin Geride Kaldı! 2026’nın Zirvesine Bakın Kim Çıktı
  • 23-08-2026 23:46

Can Yaman ve Kerem Bürsin Geride Kaldı! 2026’nın Zirvesine Bakın Kim Çıktı