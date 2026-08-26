Rabia Soytürk Resmen Sınırları Zorladı! Cesur Atlayış

Rabia Soytürk bu kez rol aldığı dizilerle değil, yaptığı cesur hareketle gündemde. Başarılı oyuncu, adrenalin dolu bir deneyime imza atarak uçaktan paraşütle atladı. O anları da sosyal medya hesabından paylaşınca takipçileri resmen ekrana kilitlendi.

Soytürk’ün paylaştığı görüntülerde uçaktan atlayarak gökyüzünde süzüldüğü anlar yer aldı. Oyuncunun bu cesur deneyimi, takipçilerinden de kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Bu Kez Set Değil Gökyüzü

“Şahsiyet”, “Gülperi”, “Duy Beni”, “Veda Mektubu” ve “Kör Nokta” gibi yapımlarda izlediğimiz Rabia Soytürk, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor.

Ancak bu kez ortada ne yeni bir proje ne de magazin kulislerini hareketlendiren bir açıklama vardı. Soytürk, doğrudan adrenalin tutkusuyla dikkat çekti. Uçaktan paraşütle atlayan oyuncu yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Görüntüler, Soytürk’ün korkusunu bir kenara bırakıp bu deneyimin tadını çıkardığını gösterdi.

Aşk Hayatında da Hareketli Günler Yaşadı

Rabia Soytürk’ün özel hayatı da son dönemde oldukça hareketliydi. Uzun süredir Samet Vuruşan ile aşk yaşayan oyuncu, bir dönem evlilik hazırlığı yapmıştı.

Hatta Vuruşan’dan evlilik teklifi alan Soytürk, nikâh masasına oturmaya hazırlanıyordu. Fakat işler beklenildiği gibi gitmedi ve çift ayrılık kararı aldı.Bu ayrılık uzun sürmedi. İkili, bir süre sonra yeniden bir araya gelerek ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Böylece Soytürk’ün aşk hayatında da yeni bir sayfa açılmış oldu.

“İnanılmazdı ve Yaşandı”

Paraşüt deneyimini paylaşırken duygularını da birkaç kelimeyle anlatan Soytürk, videonun üzerine “İnanılmazdı ve yaşandı” notunu düştü.

Görünen o ki oyuncu, bu maceradan oldukça keyif almış. Takipçileri ise Soytürk’ün cesaretine kayıtsız kalmadı ve paylaşım kısa sürede dikkat çekti.