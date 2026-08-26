Dolly Parton’ın Son İsteği Ortaya Çıktı! Detay Çok Çarpıcı

Country müziğinin efsane isimlerinden Dolly Parton’ın 80 yaşında hayatını kaybetmesi, sevenlerini yasa boğdu. “Jolene” başta olmak üzere sayısız unutulmaz şarkıya imza atan sanatçının vefatının ardından, yıllar önce dile getirdiği bir isteği de gündeme geldi.

Parton’ın ölüm haberini sosyal medyadan duyuran yeğeni Bryan Seaver, ünlü sanatçının kendisine yıllar önce söylediği sözleri paylaştı. Meğer Parton, nasıl bir cenaze töreni istediğini de önceden anlatmış.

“Artık Rahat Etmeyi Hak Ediyorum”

Bryan Seaver’ın anlattıklarına göre Dolly Parton, sahne hayatı boyunca giydiği ağır ve taşlarla süslü kostümlerden söz ederek oldukça anlamlı bir istekte bulunmuş.

Parton, “Hayatım boyunca ağır taşlarla süslü kıyafetler giydim. Artık rahat etmeyi hak ediyorum” diyerek bundan sonraki yolculuğunda rahat etmek istediğini anlatmış.

Ünlü sanatçı bununla da kalmamış ve yumuşak pamuktan yapılmış güzel bir yatakta dinlenmek istediğini söylemiş. Yıllarca sahnede gösterişli kıyafetleriyle göz kamaştıran Parton’ın bu sözleri, şimdi sevenleri için oldukça duygusal bir anlam taşıyor.

Küçük ve Özel Bir Tören İstedi

Parton’ın yıllar önce dile getirdiği isteklere ailesinin de önem verdiği belirtildi. Sanatçının vasiyeti doğrultusunda büyük ve gösterişli bir cenaze yerine küçük, sakin ve özel bir tören düzenlenecek.

Törene yalnızca yakın aile üyelerinin katılacağı açıklandı. Böylece milyonlarca hayranı bulunan efsane sanatçı, son yolculuğuna ailesinin yanında uğurlanacak.

Çiçek Yerine Çocuklara Destek

Ailenin bir başka dikkat çeken isteği ise çiçek gönderilmemesi oldu. Bunun yerine Dolly Parton’ın çocuklara ücretsiz kitap ulaştırmak amacıyla kurduğu Imagination Library projesine bağış yapılması istendi.

Böylece Parton’ın arkasında bıraktığı iyilik mirasının, ölümünden sonra da çocuklara ulaşmaya devam etmesi amaçlanıyor.