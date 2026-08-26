Muhtemel Aşk’ta Ortalık Karışıyor! Defne Büyük Tehlikede

Show TV’nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk, 11. bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nu bir araya getiren dizinin yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanda romantik anların bir anda gerilime dönüştüğü görülürken, izleyicilerden de peş peşe yorumlar geldi.

Özellikle Defne ve Kadir arasında yaşanacak gelişmeler, yeni bölüm öncesinde merakı iyice artırdı.

Defne Kadir’i Zor Bir Sürece Sokuyor

11. bölümde Kadir, Defne’den uzak durmaya kararlı. Ancak Defne’nin önüne koyduğu üç şart, Kadir’in planlarını tamamen değiştiriyor.

Defne’nin ilk isteği Kadir’in terapiye gitmesi. İkinci şartı ise öğrenciler için büyük bir burs organizasyonu düzenlemesi. Kadir her ne kadar Defne’den uzak kalmaya çalışsa da bu şartlar nedeniyle kendisini yeniden onunla aynı yolda buluyor.

İkilinin bu süreçte birbirlerine yaklaşmaları, aralarındaki eski duyguların yeniden ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor.

Hanım’ın Kaybolması Her Şeyi Değiştiriyor

Bölümün en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise Hanım’ın ortadan kaybolması olacak. Bu beklenmedik olay, Defne ve Kadir’i birlikte hareket etmek zorunda bırakacak.

Yaşanan maceranın ardından ikili geceyi baş başa geçirmek durumunda kalacak. Bu sırada geçmişlerini, yaşadıkları kırgınlıkları ve birbirlerine hissettirdikleri duyguları konuşacaklar.

Tam da bu noktada Defne ve Kadir, aralarındaki bağın düşündükleri kadar kolay kopmadığını fark edecek.

Gizemli Mesaj Tehlike Getiriyor

Sadece Defne değil, ben de çok korkuyorum… Ya Kadir’e bir şey olursa? ????#MuhtemelAşk yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV'de! @ShowTV pic.twitter.com/9MuFmJTsPg — Muhtemel Aşk (@muhtemelaskdizi) August 25, 2026

Ancak Defne ile Kadir’in arasındaki buzlar biraz olsun erimeye başlamışken işler yeniden karışacak. Defne’ye gelen gizemli bir mesaj, genç kadını hiç beklemediği bir tehlikenin içine sürükleyecek.

Yeni fragman sosyal medyada da büyük ilgi gördü. İzleyiciler, “Çok iyi”, “Reytingleri uçsun” ve “Fragmana bayıldım” gibi yorumlarla heyecanlarını dile getirdi.