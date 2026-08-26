Aşkını Gizleyemedi! Melek Mosso’dan Sevgilisiyle Olay Video

Melek Mosso, hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla yine magazin gündeminde. Ünlü şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile çektiği yeni videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin samimi görüntüleri kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

Yeni Aşkını Gizlemiyor

Melek Mosso, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile olan evliliğini tek celsede noktalamıştı. Ayrılığın ardından bir süre sonra yeni bir aşka yelken açan şarkıcı, Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile birlikteliğini de artık saklamıyor.

Mosso, İspanyol sevgilisiyle ilişkisini ilk kez sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla göstermişti. Daha önce spor salonunda birlikte görüntülendikleri anları paylaşan şarkıcı, böylece hayatındaki yeni ismi takipçileriyle tanıştırmıştı.

Sevgilisiyle Romantik Video Paylaştı

Ünlü şarkıcı bu kez sevgilisiyle birlikte çektiği romantik bir videoyu sosyal medya hesabına taşıdı. İkilinin samimi halleri dikkat çekerken, Mosso’nun mutluluğu da paylaşımına yansıdı.

Çiftin birlikte verdiği bu yeni görüntüler, Mosso’nun takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü. Hayranları, videonun altına beğeni ve güzel yorumlar yağdırdı. Mosso’nun yeni ilişkisinde oldukça mutlu olduğu da paylaşımdan açıkça görülüyor.

Yeni Tarzıyla da Çok Konuşulmuştu

Melek Mosso yalnızca aşk hayatıyla değil, geçtiğimiz günlerde yaptığı imaj değişikliğiyle de gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, saçlarını kısacık kestirip rengini kırmızıya çevirmişti.

Oldukça iddialı yeni görünümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Mosso, bu değişiklikle de sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Şimdilerde hem yeni tarzının hem yeni aşkının keyfini çıkaran şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla özel hayatından küçük anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile verdiği son poz da bunun en yeni örneği oldu.