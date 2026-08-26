Aile Boyu Akım! Hande Erçel ve Mavi’den Gamze’ye Renkli Sürpriz

Gamze Erçel’in hamilelik heyecanı her geçen gün biraz daha büyürken, ailesi de bu güzel sürece eğlenceli anlarla eşlik ediyor. İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Gamze Erçel, bu kez oldukça renkli bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Ünlü isim, sosyal medyada son dönemde hızla yayılan “Gem-maxing” akımına katıldı. Ancak bu kez işi biraz daha eğlenceli hale getiren kişiler, kız kardeşi Hande Erçel ve kızı Mavi oldu.

Hamilelik Karnını Rengarenk Taşlarla Süslediler

Gamze Erçel’in hamilelik karnı, Hande Erçel ve minik Mavi’nin ellerinde adeta rengarenk bir sanat çalışmasına dönüştü. İkili, Gamze’nin karnını birbirinden farklı renklerde taşlarla süsledi.

Ortaya çıkan görüntüler ise oldukça neşeli ve samimi oldu. Gamze Erçel de bu eğlenceli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Aile arasındaki bu keyifli etkinlik, sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü. Paylaşımı gören takipçiler, özellikle Hande Erçel ve Mavi’nin bu tatlı sürprizine yoğun ilgi gösterdi.

Gamze Erçel İkinci Kez Anne Olmaya Hazırlanıyor

Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım, kızları Mavi’nin ardından ikinci kez anne ve baba olacaklarını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Gamze Erçel, mutlu haberi paylaşırken “Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz” ifadelerini kullanmıştı.

O günden bu yana hamilelik sürecinden çeşitli kareleri takipçileriyle paylaşan Erçel, şimdi de bu eğlenceli akımla gündeme geldi.

Aile Boyu Eğlence Sosyal Medyaya Taşındı

Gamze Erçel’in karnını taşlarla süsleyen Hande Erçel ve Mavi’nin renkli çalışması, ailenin neşeli anlarından biri oldu. Üçlünün eğlenceli görüntüleri takipçilerden de büyük ilgi gördü.

Kısacası Gamze Erçel’in hamilelik süreci sadece heyecanla değil, bolca kahkaha ve renkli anlarla da ilerliyor.