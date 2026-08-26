Nihal Yalçın’dan Yaş Farkı Sorusu! “Bir Şey Söylemeyeceğim”

Nihal Yalçın, sevgilisi Berker Güven’le arasındaki yaş farkı hakkında yaptığı açıklamayla geçtiğimiz hafta magazin gündemine gelmişti. “Ben genç severim” sözleriyle dikkat çeken oyuncu, bu kez Cihangir’de görüntülendi. Muhabirlerin konuyla ilgili sorularına ise fazla konuşmak istemediğini belli eden kısa bir yanıt verdi.

Cihangir’de Görüntülendi

45 yaşındaki Nihal Yalçın, Cihangir’de bir mekândan çıkarken objektiflere takıldı. Oldukça yorgun olduğu görülen oyuncu, gazetecilere evine doğru yürüdüğünü söyledi.

Muhabirler de fırsatını bulmuşken geçtiğimiz günlerde gündem olan sevgilisi Berker Güven’le arasındaki yaş farkını sordu. Ancak Yalçın bu kez konuyu uzatmak istemedi.

“Bir Şey Söylemeyeceğim”

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda Berker Güven’le arasındaki yaş farkı sorulunca “Ben genç severim” diyen Nihal Yalçın’ın bu sözleri magazin basınında geniş yer bulmuştu.

Cihangir’de kendisine aynı açıklaması hatırlatılınca oyuncu, “Bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Ne söyleyeyim ki? Magazin sadece oraları koyup bir ton laf etti. Bu arada o kadar yorgunum ki...” diyerek konu hakkında konuşmak istemediğini belirtti.

Ardından fazla oyalanmadan yoluna devam eden Yalçın, böylece yaş farkıyla ilgili yeni bir açıklama yapmamayı tercih etti.

Aşkları Dikkat Çekiyor

Nihal Yalçın ile kendisi gibi oyuncu olan Berker Güven’in ilişkisi uzun süredir magazin dünyasının merak edilen konuları arasında. İkilinin arasındaki 14 yaş farkı da zaman zaman gündeme geliyor.

Yalçın’ın geçtiğimiz haftaki “Ben genç severim” sözleri ise ilişkinin yaş farkını yeniden tartışmaların merkezine taşımıştı. Oyuncunun son açıklaması, bu konudaki ilgiden biraz yorulduğunu gösterdi.

Şimdilik Yalçın cephesinden konuya dair yeni bir açıklama gelmezken, oyuncunun “Bir şey söylemeyeceğim” diyerek noktayı koyması dikkat çekti.