3,7 Milyon Takipçili Hesaba Şok Karar! Haluk Levent’in Hesabına Erişim Engeli!

Haluk Levent’in yaklaşık 3,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçının resmi hesabına mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

Kararın sosyal medya platformuna resmi olarak iletildiği belirtilirken, hesap Türkiye’den hâlâ görüntülenebiliyor. Yani karar alınmış olsa da engelin henüz teknik olarak uygulanmadığı anlaşılıyor.

Karar Alındı Ama Hesap Hâlâ Açık

Mahkemenin erişim engeli kararı resmi makamlar tarafından Instagram’a tebliğ edildi. Ancak hesabın Türkiye’de tamamen kapatılması için platformun teknik işlemleri tamamlaması bekleniyor.

Bu nedenle kullanıcılar şimdilik Haluk Levent’in hesabına girebiliyor. Önümüzdeki süreçte kararın uygulanmasıyla birlikte hesabın Türkiye’den erişilemez hale gelmesi bekleniyor.

Ahbap Soruşturmasında Neler Yaşandı?

Gelişmenin arka planında ise Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, dernek çalışanları ve bazı şüphelilerle ilgili mali hareketler mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında MASAK raporları, hesap hareketleri ve teknik takip çalışmalarının incelendiği belirtildi. Yetkililer, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri ve yüksek tutarlı transferler tespit edildiğini açıkladı.

Dosyada ayrıca şans oyunları hesaplarına yapılan para aktarımları ve kısa süre içinde gerçekleştirilen bazı tapu devir işlemleri de yer aldı.

Haluk Levent Tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında 54 kişi gözaltına alınmış, aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Dernek ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına da el konulduğu aktarılmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltılar da yaşanırken, Haluk Levent’in Instagram hesabıyla ilgili erişim engeli kararı gündeme geldi.

Şimdilik hesabın Türkiye’den görülebilmesi dikkat çekerken, gözler Instagram’ın kararı ne zaman uygulayacağına çevrildi.